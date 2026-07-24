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Recife Movimento Pró-Criança celebra 33 anos e lança nova marca em cerimônia no Bairro do Recife Instituição ligada à Arquidiocese já atendeu mais de 57 mil jovens; missa aberta ao público será realizada na Igreja Madre de Deus nesta quinta-feira (30)

O Movimento Pró-Criança completa 33 anos de atuação em Pernambuco e marca o início de uma nova fase institucional na próxima quinta-feira (30).

Para celebrar a data, a organização promove uma missa aberta ao público às 10h, na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Durante a cerimônia, será apresentada oficialmente a nova identidade visual da entidade, criada para simbolizar a renovação do projeto sem perder sua essência histórica.

Fundado em 1993, o movimento é uma instituição vinculada à Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) voltada para a promoção da inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.



Ao longo de mais de três décadas, a iniciativa já beneficiou mais de 57 mil pessoas com ações educativas, culturais, esportivas e de capacitação profissional.

"O lançamento da nova marca representa o amadurecimento da nossa instituição e a continuidade de um trabalho que, há 33 anos, transforma vidas por meio de oportunidades. É um momento de celebrar nossa história e, principalmente, de olhar para o futuro com ainda mais propósito", destaca a direção do projeto.



Coral do Movimento Pró-Criança durante apresentação no Teatro do Parque. Foto: Luigi March/MPC

Estrutura e serviços

Atualmente, o Movimento Pró-Criança mantém três unidades de atendimento na Região Metropolitana do Recife, localizadas nos bairros dos Coelhos, Bairro do Recife e em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.



Nos centros de convivência, os assistidos têm acesso gratuito a atividades culturais, práticas esportivas, oficinas de tecnologia e cursos de qualificação voltados para a inserção no mercado de trabalho e para o fortalecimento da cidadania.



A cerimônia de aniversário reunirá representantes do poder público, empresários, doadores, parceiros, colaboradores, voluntários, beneficiários e familiares.

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