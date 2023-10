A- A+

DIA DAS CRIANÇAS Movimento Pró-Criança celebra Dia das Crianças com programação especial Brinquedos infláveis, super-heróis, totó e futebol estão entre as atividades para celebrar o dia

O Movimento Pró-Criança celebra, nesta quinta-feira (12), o Dia das Crianças com uma programação especial para os pequenos. Com a expectativa de receber aproximadamente 600 crianças, o evento foi repleto de atrações e atividades para todas as idades na sede da instituição, no bairro dos Coelhos, na área central do Recife.

Brinquedos infláveis, super-heróis, totó e futebol estão entre as atividades para celebrar o dia. A ação ainda conta com distribuição de lanche e a entrega de kits e brinquedos para todos. O evento começou às 9h e seguiu até 13h. A abertura ficou por conta do coral da instituição.

"Como nós somos o Movimento Pró-Criança, como o nome já diz, temos que comemorar o Dia das Crianças com muita diversão, principalmente porque esse ano celebramos os 30 anos do Movimento. E essa festa toda aqui, estamos oferecendo para a criançada se divertir bastante e esperamos que todos eles saiam daqui satisfeitos. A nossa instituição traz ações solidárias para essas crianças vulneráveis. Então, estamos muito felizes de realizar esse evento aqui", disse Paulo Barbosa, presidente do Movimento Pró-Criança.

Marcando o Dia das Crianças do Movimento Pró-Criança, o presidente da instituição inaugurou, na sede, o Espaço Criança. Mais um ambiente para os pequenos se divertirem com diversos brinquedos, que foram doados pelo Wallach Grupo Educacional.

"Conheço o Movimento Pró-Criança praticamente desde que eu nasci. Minha mãe e minhas tias sempre apoiaram o Movimento desde o começo. Dr. Sebastião, fundador da instituição, é um exemplo de vida e de dedicação. Paulo, o presidente, na sequência, a mesma coisa. Vem fazendo um trabalho incrível. O sentimento de ver essas crianças felizes é gratificante. Isso aí não tem como explicar. Você fazer e ver essa criançada, num dia de festa, felizes e se divertindo, não tem como explicar", disse Armando Wallach.

Para os voluntários do Movimento, o dia é cheio de emoção e significado. "Eu trabalho 10 horas por dia, mas o trabalho que tenho aqui como voluntário é um deleite, uma catarse para mim. E você tem um sentimento de estar devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade lhe deu. E só vendo de ver o sorriso de uma criança aqui, é satisfatório. Em pensar que essa criança poderia estar na rua, mas, não, ela está aqui. Isso emociona", disse o voluntário do Movimento Pró-Criança, José Otávio.

Como ajudar o Movimento

O Movimento Pró-Criança atua buscando transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de programas na área da educação, esporte e empregabilidade. O projeto também se orgulha em apontar o apoio que deu a atletas campeões brasileiros que saíram dos programas esportivos da instituição.

O Pró-Criança mantém esse trabalho graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e se comprometeram com a transformação social.

Para ajudar basta acessar movimentoprocrianca.org.br/doacao ou ligar no 0800.031.8989.



