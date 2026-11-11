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Ação Movimento Pró-Criança celebra transformação social com espetáculo no Teatro do Parque Evento destaca atuação de jovens da organização em áreas como cultura e esportes e reforça importância de contribuição para dar continuidade aos projetos

O Teatro do Parque recebeu, nesta quarta-feira (11), o espetáculo “Transformando Vidas”. Realizado pelo Movimento Pró-Criança (MPC), o evento apresentou à sociedade parte dos resultados do trabalho da instituição, buscando mobilizar apoio para sua continuidade.

A exibição reuniu balé, canto coral, judô e percussão, atividades que são realizadas pelos alunos da organização. “A gente tem a graça de fazer essa síntese dessas apresentações, reunindo espiritualidade, cultura e esporte para os nossos benfeitores, sócios e colaboradores”, ressaltou o presidente do Movimento Pró-Criança, padre Damião Silva.

Jovens do Movimento Pró-Criança realizaram apresentação de maracatu durante o espetáculo "Transformando Vidas" Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Entre as participações especiais da programação estavam os artistas Almir Rouche, Cristina Amaral e Dudu do Acordeon.

“É um movimento que traz muita educação, música, além de todo o contexto da arte, da cultura e do judô. O Movimento Pró-Criança precisa que as pessoas também contribuam com o trabalho que é feito aqui, já que a instituição depende de doações”, destacou Cristina Amaral, que é embaixadora do movimento.

Dudu do Acordeon também ressaltou a importância do espetáculo, que sintetiza a atuação da organização. "Esse espetáculo que tem o título "Transformando Vidas" [representa] justamente o que o Pró-Criança faz, trazendo atividades de música, de esporte, canto, percussão. Eu fiquei muito feliz em ter sido convidado e para tocar sanfona com o coral das crianças", afirmou.

Balé se apresentou com participação de Dudu do Acordeon Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Atuação

Há 33 anos, o Movimento Pró-Criança desenvolve ações de formação e assistência a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana do Recife (RMR). Além das áreas mencionadas, a organização oferece atividades de letramento, informática, alimentação e formação profissionalizante.

Ao longo de mais de três décadas, a iniciativa já beneficiou mais de 57 mil pessoas. Atualmente, o Movimento Pró-Criança mantém três unidades de atendimento na Região Metropolitana do Recife, localizadas nos bairros dos Coelhos, Bairro do Recife e em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes.

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