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Aniversário Movimento Pró-Criança comemora o aniversário de 33 anos de fundação com missa e música Celebração ocorreu na Igreja de Madre de Deus, no Bairro do Recife, nesta quinta-feira (30)

Em uma manhã repleta de gratidão e alegria, o Movimento Pró-Criança comemorou o seu aniversário de 33 anos nesta quinta-feira (30).

A celebração ocorreu com uma missa na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Para os presentes, a ocasião foi uma oportunidade de agradecer pela contribuição do instituto, que pertence à Arquidiocese de Olinda e Recife e trabalha na busca pela inclusão social de crianças e adolescentes.

O momento foi presidido pelo Padre Damião Silva, que assumiu a administração do instituto em 2025. Para o religioso, a instituição serve como ferramenta de transformação na vida de jovens.

Padre Damião Silva. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"É um dia muito especial. Estamos aqui com parceiros, voluntários e colaboradores, e realmente é um dia que marca toda a missão do Movimento Pro Criança. Esse é um movimento que muda e transforma as vidas de crianças, adolescentes e das famílias. Para nós é um motivo de grande alegria poder estar celebrando essa grande ação de graças", afirmou Damião Silva.

Quem sabe a importância do Movimento Pró-Criança é Giovanna Costa, de 15 anos. Beneficiada pelo projeto desde os nove, ela passou a evoluir no judô graças ao apoio do instituto e conseguiu ganhar títulos no esporte.

Giovanna Costa, atleta de judô e beneficiada pelo Movimento Pró-Criança. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Em sua carreira, ela já foi bicampeã brasileira de judô, além de ter conquistado o campeonato estadual oito vezes.



"O Movimento Pró-Criança tem feito muita diferença na minha vida. O judô nos ensina disciplina, respeito e educação, e com o Movimento Pro Criança eu consegui conhecer diversos estados e ter diversos títulos. Eu sou muito grata por tudo que ele faz, por tudo que ele fez por mim e por tudo que ele faz por diversas crianças", exclamou a atleta.

Para continuar funcionando e ajudando outros jovens como Giovanna, a contribuição de voluntários é fundamental.



Um deles é o aposentado Severino José, que recebeu homenagens durante a celebração por causa da sua dedicação ao Movimento Pró-Criança.

Ele começou frequentando a sede do instituto apenas uma vez por semana, mas com o passar do tempo, se sentiu tocado pela causa e começou a ajudar o projeto diariamente.

Severino José Filho, voluntário do Movimento Pró-Criança. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Segundo Severino, que trabalhou com carteira assinada por mais de 50 anos, nenhum outro ofício foi tão gratificante quanto a sua participação dentro do Movimento Pró-Criança.

"É uma honra muito grande de fazer esse serviço. Eu já sou aposentado, trabalhei durante 51 anos com carteira assinada, mas a maior remuneração que eu tive em toda essa minha jornada está sendo agora. Não tem dinheiro que pague."



Música

Entre as atividades promovidas pelo Movimento Pró-Criança, o coral é uma das que mais se destacam. Liderado pelo maestro Otávio Góes desde 2005, cerca de 40 crianças e adolescentes participam do grupo atualmente.

Maestro Otávio Góes, responsável pelo coral do Movimento Pró-Criança. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Durante o aniversário, eles se apresentaram para o público, ao lado dos cantores Cristina Amaral e Dudu do Acordeon, que também atuam como embaixadores do projeto.



"É um público de vulnerabilidade social que a gente acolhe e transforma para ter uma vida melhor lá na frente. Essa apresentação é importante pelos 33 anos e eu acho que foi um momento muito singular para nós do coral e do Movimento Pró-Criança", disse o maestro.

Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Sobre o Movimento Pró-Criança

Ao longo da trajetória do instuito, a organização já atendeu mais de 57 mil usuários, oferecendo atividades que contribuem para o desenvolvimento humano, a formação cidadã e a inserção no mercado de trabalho.



Atualmente, a instituição mantém três unidades na Região Metropolitana do Recife, sendo nos Coelhos, no Bairro do Recife e em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Entre os serviços oferecidos estão atividades de cultura, modalidades esportivas, cursos de tecnologia e qualificação profissional, além de ações voltadas ao fortalecimento da cidadania e ao desenvolvimento de competências para o futuro.



Para ajudar e contribuir com doações, os interessados podem acessar o site do Movimento Pró-Criança.

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