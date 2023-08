Movimento Pró-Criança e UNICAP promovem capacitação em educação social

A- A+

O Movimento Pró-Criança, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), iniciam o curso gratuito de qualificação profissional em educação social, nesta quinta-feira (10). O requisito básico para iniciar a capacitação foi de possuir o ensino médio completo e é destinado para pessoas interessadas em trabalhar nas áreas de educação ou de apoio social. As aulas acontecem nas terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, na sede do movimento, no bairro da Boa Vista.

O Movimento Pró-Criança, instituição com 30 anos de experiência na qualificação de crianças e adolescentes, assegura que é possível a inclusão dos mesmos em patamar acima da linha de pobreza quando se oferece qualificação que oportunize acesso a empregabilidade.

Como as demais ações desenvolvidas pelo Movimento, este curso faz parte do Programa de Qualificação Profissional da instituição. Trata-se de uma experiência efetiva, comprovada pelos resultados da primeira edição, realizada no ano de 2021. A atividade é resultado de uma parceria entre Universidade Católica e a entidade sem fins lucrativos, voltada para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Dessa forma, a qualificação profissional pode ser um importante instrumento de inclusão social, através da empregabilidade. Podendo contribuir para mudanças significativas na distribuição do nível de pobreza no Estado. Tendo em vista que, em alguns municipios, inclusive da RMR, o índice de pobreza extrema atinge mais de 50% da população.

O curso tem formato e conteúdo pedagógico inovador, sendo o primeiro a ser realizado na Região Nordeste. O currículo programático tem carga horária de 90 horas e o período de execução acontece entre os meses de agosto e dezembro. As aulas presenciais ocorrem na Unidade Coelhos do Pró-criança, no Bairro da Boa Vista.

