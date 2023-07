A- A+

Formatura Movimento Pró-Criança forma 247 jovens em cursos de tecnologia através do Núcleo de Inclusão Digital A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (13), na sede da instituição, no bairro dos Coelhos

O Movimento Pró-Criança realizou a formatura de 247 crianças e adolescentes que fazem parte do Núcleo de Inclusão Digital (NID). A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (13), no auditório da sede da instituição, no bairro dos Coelhos, e contou com formandos dos cursos de Iniciação à Informática, Produção Gráfica, Programador Web e Robótica Livre.

O NID foi fundado em 2013 e celebra, em 2023, dez anos de existência. O objetivo do projeto é promover a formação educacional e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica da Capital e da Região Metropolitana do Recife. Nesse período, já foram mais de 2.300 alunos formados e mais de 400 empregados.

De acordo com Fernando Marroquim, coordenador do NID, o núcleo oferta cursos introdutórios na área de tecnologia, de forma gratuita, que servem como um mecanismo de transformação social.

"Essa geração já é antenada na tecnologia. Essas ofertas proporcionam às crianças, jovens e adolescentes acesso ao mercado como um todo. Ficamos gratos de poder colaborar com isso", disse Fernando.

Os cursos do NID têm uma carga horário entre 24h até 96h. Eles são ofertados para jovens até 25 anos, que precisam estudar em escola pública ou ter feito o ensino médio nesse setor.

Novas inscrições podem ser feitas até o dia 27 deste mês, de maneira presencial, nas unidades do Pró-Criança, nos Coelhos, Bairro do Recife e Piedade (Jaboatão dos Guararapes).

Clique aqui e confira as vagas.

30 anos do Pró-Criança

Além dos 10 anos do NID, 2023 marca os 30 anos de existência do Movimento Pró-Criança, entidade ligada à Igreja Católica. Presente na ONG desde sua fundação, Paulo Barbosa, atual diretor-presidente, marcou presença na formatura e celebrou a evolução do projeto:

"É uma satisfação muito grande. Esses alunos tiveram a felicidade de receber esse certificado no momento que estamos completando 30 anos de atividades. Me deixa satisfeito poder dar essa contribuição à sociedade".

Paulo Barbosa, diretor-presidente do Pró-Criança. Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco.

No dia 27 deste mês, membros do Pró-Criança e convidados participam de missa em comemoração aos 30 anos do movimento. A celebração religiosa será na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Ações sociais, como emissão de documentos, estão marcadas para julho.

Como ajudar o Pró-Criança

O Pró-Criança mantém esse trabalho graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e se comprometeram com a transformação social.

É possível doar por meio das contas de energia elétrica (Programa Clarear) ou de água (Conta Comigo), mas também há a possibilidade de ajudar autorizando débito em conta, direcionando parte do imposto de renda ou contribuindo via Lei Rouanet.

Para ajudar basta acessar movimentoprocrianca.org.br/doacao ou ligar no 0800.031.8989.



