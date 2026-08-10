A- A+

INCLUSÃO E CIDADANIA Movimento Pró-Criança oferece mais de 80 vagas gratuitas para crianças e adolescentes no Recife Unidade Coelhos oferece atividades gratuitas de canto coral, judô, dança, artes visuais e instrumentos musicais para jovens de 6 a 15 anos

O Movimento Pró-Criança está com mais de 80 vagas gratuitas abertas para crianças a partir de 6 anos e adolescentes de até 15 anos na unidade Coelhos, na área central do Recife.

As oportunidades são voltadas para atividades educacionais, esportivas e culturais, com opções nos turnos da manhã e da tarde.

Entre as atividades oferecidas estão canto coral, judô, artes visuais, dança e aulas de instrumentos musicais, como violino, viola, violão, percussão e flauta doce.

As inscrições e demais informações sobre as vagas estão disponíveis no material de divulgação da instituição.

Veja também