EDUCAÇÃO Movimento Pró-Criança realiza formatura de 240 alunos do Núcleo de Inclusão Digital Cerimônia será nesta quinta-feira (13), na sede da entidade, no Recife

O Movimento Pró-Criança (MPC) completa 30 anos neste mês de julho. Para marcar a data, a entidade promove uma série de ações.

O diretor-presidente da entidade, Paulo Barbosa, visitou a Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (12), para anunciar as atividades e entregar convite da missa de ação de graças pelas três décadas à Folha de Pernambuco, representada pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi.

São 247 crianças e adolescentes alunos do Núcleo de Inclusão Digital (NiD) que irão participar da formatura de suas turmas nesta quinta-feira (13), a partir das 14h, na sede do MPC, localizada no bairro dos Coelhos (rua dos Coelhos, 317), na área central do Recife.

Os estudantes finalizam o ciclo dos cursos na área de tecnologia: Iniciação à Informática, Produção Gráfica, Programador Web e Robótica Livre.

Em 27 de julho, membros do Pró-Criança e convidados participam de missa em comemoração aos 30 anos do movimento. A celebração religiosa será na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Ações sociais, como emissão de documentos, estão marcadas para julho.

Núcleo de Inclusão Digital (NiD)

O NiD existe há 10 anos, desde 2013, com a missão de promover a formação educacional e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica da Capital e da Região Metropolitana do Recife.

Nesta década de atuação, já são mais de 2.300 alunos formados. Desses, mais de 400 já estão empregados. Empreendedorismo social e desenvolvimento de ações ecologicamente sustentáveis são pilares do projeto.

A iniciativa, aliás, foi reconhecida pelo prêmio Cidadania Viva, da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), como melhor ação social do Nordeste e a terceira mais relevante do Brasil.

NiD 2.0

Esta etapa mais recente do projeto, o NiD 2.0, funciona em parceria com o Porto Digital. Os estudantes são guiados à aprendizagem das Linguagens de Tecnologia da Informação e Economia Criativa através do ecossistema da instituição.

Os alunos contam, ainda, com ambiente dedicado à fabricação digital e robótica na unidade de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Projeto NiD, do Pró-Criança | Foto: Acervo Movimento Pró-Criança

Movimento Pró-Criança

Desde 1993, o Movimento Pró-Criança, entidade ligada à Igreja Católica, garante cidadania para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio da educação complementar e profissionalizante.

Nesses quase 30 anos de história, já são quase 45 mil pessoas diretamente beneficiadas nas unidades da ONG no Recife, nos Coelhos e no Bairro do Recife, e na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Piedade.

Como doar

O Pró-Criança mantém esse trabalho graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e se comprometeram com a transformação social.

É possível doar por meio das contas de energia elétrica (Programa Clarear) ou de água (Conta Comigo), mas também há a possibilidade de ajudar autorizando débito em conta, direcionando parte do imposto de renda ou contribuindo via Lei Rouanet.

Para ajudar basta acessar movimentoprocrianca.org.br/doacao ou ligar no 0800.031.8989.

