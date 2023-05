Movimento Pró-Criança realiza palestra, nesta quinta (4), para combater violência contra a mulher

A- A+

Com o intuito de levar à reflexão, orientar e combater a violência contra a mulher, o Movimento Pró-Criança realiza a palestra, nesta quinta (4), "Cuida de Quem Cuida."



A palestra, que será realizada pela juíza da Comarca de Olinda, Patrícia Galvão, acontecerá na unidade do movimento no bairro dos Coelhos, região central do Recife, às 15h.



O encontro, feito em parceria com a ONG Em Arte e Cidadania, é voltado para as pessoas assistidas pelo Pró-Criança.





