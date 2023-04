A- A+

Pró-Criança Movimento Pró-Criança realiza reunião do conselho consultivo e entrega cestas básicas nos Coelhos A primeira reunião de 2023 contou com a presença do Arcebispo de Recife e Olinda, dom Fernando Saburido

O Movimento Pró-Criança realizou, nessa quarta-feira (12), na unidade dos Coelhos, a primeira reunião do conselho consultivo deste ano para fazer um balanço das atividades do ano de 2022 e entrega de cestas básicas. Além da diretoria do movimento, marcou presença o arcebispo de Recife e Olinda, dom Fernando Saburido.

No ano de 2022, o Pró-Criança atendeu diretamente 1.877 beneficiários, sendo 1.450 de forma presencial, além do auxílio a mais de mil famílias.

As crianças tiveram ao longo do ano atividades culturais com música, dança, teatro, capoeira e artes visuais. Também teve destaque na área esportiva e na inclusão digital através do Núcleo de Inclusão Digital (NID).

Paulo José Barbosa, presidente do Pró-Criança, afirmou que a importância do movimento está representada na forma que a sociedade colabora. "Hoje nós temos mais de 250 mil pequenos contribuintes, além de empresas públicas e privadas. Isso é uma representação de que a sociedade apoia o movimento".

A distribuição de cestas básicas foi feita para os beneficiários da unidade dos Coelhos em função da Campanha da Fraternidade 2023. A entrega segue durante todo mês de abril e deve atender 150 famílias.

"Estamos no espírito da Campanha da Fraternidade e dar alimento ao próximo é fundamental. As pessoas têm fome todos os dias, então nós precisamos ter sensibilidade pastoral e social permanentemente", disse o arcebispo de Recife e Olinda, Dom Fernando Saburido.

Dom Fernando Saburido, arcebispo de Recife e Olinda, participando da entrega das cestas básicas. Foto: Melissa Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Uma das beneficiárias da doação de cestas básicas foi Antônia Vieira, de 54 anos. Ela tem uma neta de nove anos que participa do Pró-Criança há cerca de três anos. "Minha neta melhorou muito depois que entrou no Pró-Criança. Agradeço às professoras que têm muita paciência com as crianças", disse.

Durante a reunião, houve apresentação do coral, do maestro Otávio Goes, com 17 crianças, e foram feitas três homenagens. O primeiro homenageado foi o Hisbelo de Andrade Lima, presidente das Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte, parceiro de longos anos do movimento.

Os outros homenageados foram Luciana da Silva, atleta de judô que chegou ao Pró-Criança aos 6 anos de idade e tem diversas conquistas nos últimos anos, com destaque aos títulos consecutivos do Campeonatos Brasileiro Regional II (estados de AL, CE, PB, PE, RN e SE), de 2015 ao ano de 2022 (exceto 2020 e 2021, em função da Covid-19), e seu treinador Marcílio Felix.

"A instituição abriu as portas para mim e sou muito grata ao que o Pró-Criança fez na minha vida. Conheci lugares e pessoas diferentes, além de bolsa de estudo", relatou, emocionada, Luciana.

Luciana da Silva, multicampeã de judô. Foto: Melissa Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Marcílio praticou judô e hoje é o professor de diversos jovens do Pró-Criança. "É muito bom ser homenageado. Poder utilizar o esporte que tanto mudou minha vida como instrumento de transformação social é fundamental".

