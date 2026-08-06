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HONRARIA Movimento Pró-Criança recebe Medalha de Mérito José Mariano na Câmara do Recife Medalha reconhece a contribuição da instituição para a educação, cidadania e inclusão social na capital pernambucana

A Câmara Municipal do Recife concedeu, na manhã desta quinta-feira (6), a Medalha de Mérito José Mariano ao Movimento Pró-Criança durante uma cerimônia realizada no plenário do parlamento municipal.

A cerimônia reuniu ainda voluntários do Movimento Pró-Criança, o vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, monsenhor Luciano Brito, o pároco da Igreja Madre de Deus, Frei Damião Silva, o maestro do Coral do movimento, Otávio Goes, a cantora pernambucana Cristina Amaral, e outros convidados.

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A homenagem celebrou o impacto da instituição na transformação de vidas e contou com uma emocionante apresentação do Coral Pró-Criança. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A comenda do Legislativo recifense foi entregue por iniciativa da vereadora Professora Ana Lúcia, em reconhecimento aos 33 anos de serviços prestados pela instituição na promoção da educação, da cidadania e da inclusão social de crianças, adolescentes e famílias da capital pernambucana.

“Estamos entregando a maior comenda da Casa a esse movimento, que presta um serviço tão valioso para o Recife há 33 anos, sobretudo às famílias, às crianças e aos adolescentes“, iniciou a vereadora que atua na instituição há mais de três décadas.

“Isso impacta na vida das famílias e, é claro, dá um grande retorno para a sociedade. Então, esse é um reconhecimento justo, merecido para todos aqueles que fazem o Movimento Pró-Criança. Vida longa para o Movimento!”, completou.

A vereadora Professora Ana Lúcia destacou que a Medalha de Mérito José Mariano, concedida em seu mandato, reconhece os 33 anos de atuação do Movimento Pró-Criança em defesa das famílias, crianças e adolescentes do Recife. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Representando a arquidiocese, o monsenhor agradeceu a iniciativa e ressaltou a importância da instituição para a cidade.

“Nesse ato, representando nosso arcebispo dom Paulo Jackson, quero parabenizar o Pró-Criança e trazer para a sociedade recifense a importância desse movimento que tem resgatado tantas vidas ao longo de mais de 30 anos em nossa cidade do Recife. Então, agradeço, de coração! A Arquidiocese sente-se honrada com essa homenagem”, ressaltou o sacerdote.

O vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, padre Luciano Brito ressaltou a importância do Movimento Pró-Criança na transformação de vidas ao longo de mais de 30 anos no Recife. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Em nome do Movimento Pró-Criança, Frei Damião Silva celebrou o reconhecimento e reforçou o compromisso coletivo com a dignidade de crianças e adolescentes.

“É uma alegria estarmos aqui recebendo esse reconhecimento, essa medalha. Para nós, é um um sinal da presença desse espírito de solidariedade e fraternidade em que muitas mãos e corações se unem para fazer com que crianças e adolescentes tenham sua dignidade reconhecida”, afirmou o pároco.

Ao receber a homenagem, Frei Damião Silva destacou que a medalha simboliza o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Movimento Pró-Criança e ao espírito de solidariedade e fraternidade que une pessoas em prol da garantia da dignidade de crianças e adolescentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A solenidade também foi marcada por uma apresentação do Coral do Movimento Pró-Criança, formada por cerca de 30 crianças e adolescentes, sob a regência do maestro Otávio Goes.

"Esse ano nós completamos 21 anos de transformação, de vida, autoestima, socialização e união. [...] A importância do coral para o Movimento Pró-Criança é uma coisa que a gente criou desde 2005 e vem consolidando nesses anos todos. Então, é uma construção que não só é a música, é um conjunto de coisas e [...] é um reconhecimento que a gente se emociona muito por fazer parte", explicou.

O maestro Otávio Góes celebra o reconhecimento recebido e reforça a continuidade da missão de promover mudanças por meio da arte. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A solenidade também foi marcada por uma apresentação do Coral do Movimento Pró-Criança, formado por cerca de 30 crianças e adolescentes, sob a regência do maestro Otávio Goes. Além disso, o evento contou com participações de Cristina Amaral, que integrou a programação da homenagem.

Cristina do Amaral é cantora, compositora e atriz pernambucana, com trajetória marcada pela valorização da música popular brasileira e da cultura nordestina. Reconhecida por sua interpretação sensível, ela participou da solenidade em homenagem aos 32 anos do Movimento Pró-Criança. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A performance emocionou o público e reforçou o papel da música e da cultura na formação e no desenvolvimento dos jovens atendidos pela instituição.

Sobre o Movimento Pró-Criança

Fundado há 33 anos, o Movimento Pró-Criança desenvolve ações voltadas à formação educacional, cultural e profissional de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, consolidando-se como uma das mais importantes iniciativas sociais do Recife.

Por meio de oficinas artísticas, apoio pedagógico e cursos de capacitação profissional, a instituição estimula a cidadania e a inclusão social, oferecendo ferramentas reais para que seus atendidos desenvolvam autonomias e construam um futuro promissor.

Além do impacto direto na vida das crianças e adolescentes, a organização mantém parcerias estratégicas com a sociedade civil e o setor privado, garantindo a continuidade de suas atividades e fortalecendo a rede de proteção social em toda a região metropolitana.

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