oportunidade Movimento Pró-Criança oferta 400 vagas de curso nas áreas de logística e produção As inscrições vão desta segunda-feira (10) até o dia 31 de março, com início das aulas em 2 de abril

O Movimento Pró-Criança está oferecendo 400 vagas para jovens entre 15 e 29 anos nas áreas de logística e produção. A organização sem fins lucrativos atua na Região Metropolitana do Recife (RMR) na transformação da vida da população por meio da educação.

As inscrições vão desta segunda-feira (10) até o dia 31 de março. Já as aulas vão começar no dia 2 de abril. O curso parte do projeto Promover, que visa a capacitar os participantes para ingressarem no mercado de trabalho, com conhecimentos teóricos e práticos em logística, além de orientação profissional e desenvolvimento de habilidades interpessoais.

Com uma duração de dois meses e carga horária de 42 horas, o curso será ministrado em formato totalmente presencial, gratuito. As aulas são programadas para acontecer dois dias por semana nos turnos da manhã e tarde (segundas e quartas, e terças e quintas), com certificação.

"Nosso objetivo é preparar os jovens para as demandas do mercado de trabalho, oferecendo não apenas conhecimento técnico em logística, mas também desenvolvendo habilidades interpessoais e promovendo valores como igualdade de gênero e respeito aos direitos humanos", afirma Maykson Assunção, ministrante do curso.

Como se inscrever e requisitos

As inscrições devem ser realizadas em formato presencial, na Unidade Coelhos do Movimento Pró-Criança, no endereço rua dos Coelhos, 317 - Boa Vista, Recife - PE, 50.070-550,.

No momento da inscrição, é preciso levar RG, CPF, Comprovante de Residência, Declaração Escolar ou Ficha 19, 2 Fotos 3x4, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor. As vagas são voltadas para jovens com idades entre 15 e 29 anos e que estão cursando ou terminaram o ensino médio.

O Movimento Pró-Criança atua nas unidades Coelhos, Piedade e Recife Antigo - atualmente fechada. Nestes anos de trabalho, a instituição já auxiliou aproximadamente 50 mil pessoas, por meio de atividades desenvolvidas dentro de um itinerário formativo que contempla a construção cidadã, humana e profissional dos mais vulneráveis.

Outras informações podem ser encontradas nos canais oficiais do Movimento Pró-Criança no WhatsApp, pelo número (81) 98431-1529), ou no Instagram, pelo perfil @programapromovermpc.

