Movimento Pró-Criança celebra aniversário com missa e reabertura de unidade no Recife Antigo

O Movimento Pró-Criança comemorou 32 anos de história no último dia 27 de julho. Para celebrar, a instituição promoveu, neste sábado (2), uma missa de Ação de Graças, apresentações culturais, homenagens e a reabertura da unidade Recife Antigo, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A nova unidade, chamada de Edifício Professor Sebastião de Araújo Barreto Campello, em homenagem a um dos fundadores e ex-diretor do Pró-Criança, está localizada na Rua Vigário Tenório. O complexo, agora revitalizado, oferecerá os cursos de Marketing Digital, Indústria 5.0 - Robótica e Fabricação Digital, e Informática.

A celebração também marcou a despedida do administrador do Movimento Pró-Criança, padre Paulo Dutra. Quem passa a assumir a administração do instituto agora é o padre Damião Silva.

Missa de Ação de Graças

A comemoração dos 32 anos do Movimento Pró-Criança começou com a celebração da Santa Missa, na Igreja Madre de Deus, a poucos metros da unidade Recife Antigo.

O momento litúrgico foi presidido pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Ele destacou a importância do instituto, que é vinculado à Arquidiocese.

"O Pró-Criança é uma obra impressionante, tem parcerias com muitas outras entidades, organizações, empresas, pessoas físicas e famílias. Nós cuidamos de crianças, desde a alfabetização, com letramento, estudo de instrumentos musicais, esporte, especialmente o judô, dança, canto, música, teatro e tantas outras atividades. A instituição é um sinal grande de esperança, e neste ano do Jubileu, nos alegramos imensamente por celebrar os 32 anos, a abertura da unidade e dizer que somos peregrinos de esperança", comentou Dom Paulo Jackson.

Após a realização da missa, foi realizada a primeira apresentação cultural com o Coral do Movimento Pró-Criança, formado por jovens assistidos pela instituição, cantando músicas eruditas e populares.

Após a apresentação, o grupo contou com o reforço de dois convidados de peso: os cantores Cristina Amaral, considerada embaixadora do Pró-Criança, e Dudu do Acordeon, que também contribui com a instituição.

Eles ressaltaram o papel da instituição, especialmente na área cultural.

"A gente fica feliz de saber de toda a história e trabalho social do Pró-Criança. Estar envolvido com a instituição é estar envolvido com o bem, com a grandeza, com o amor e com a música", destacou Cristina. "É uma honra estar comemora os 32 anos do Pró-Criança, este movimento social e cultural importantíssimo, que salvam vidas, trazendo as crianças para a arte", completou Dudu.

Reabertura da unidade

Após o encerramento da celebração na igreja, foi a vez de mais outra apresentação cultural. Desta vez, o grupo de Maracatu do Movimento Pró-Criança fez um cortejo até a unidade.

Ao chegar no local, o agora ex-administrador do Pró-Criança, padre Paulo Dutra, homenageou o professor Sebastião de Araújo Barreto Campello e destacou a importância de reabrir a unidade Recife Antigo.

"Nós queremos expressar a nossa profunda gratidão àquele que, há 32 anos, teve o sonho de mudar vidas e promover história. Aqui surge uma nova etapa do Movimento Pró-Criança, uma instituição conectada com a cidade do Recife e com a renovação da vida dos jovens por meio da tecnologia e dos cursos de empregabilidade", disse.

Grato por agora ser o novo administrador, padre Damião Silva demonstrou satisfação em continuar os trabalhos do Pró-Criança.

"É uma alegria ver tantos feitos, tantos projetos e tantas vidas sendo resgatadas através da arte, da educação e da música. Terei a grata satisfação de continuar esse projeto, dando a nossa parcela de contribuição. Espero que todos possam estender as mãos e os corações para que os projetos continuem sendo efetivados", pontuou.

Beneficiários celebram

O Movimento Pró-Criança já beneficiou mais de 52 mil pessoas. Dentre elas, está Ismael Silva, de 21 anos. Ele, que integra o grupo de percussão da ONG há oito anos e esteve presente nas apresentações culturais do aniversário, destacou o papel da instituição na vida dele.

"Desde criança eu sempre gostei de manifestações culturais. E em 2018, minha mãe me matriculou no curso de percussão do Pró-Criança, no qual estou até hoje. Me identifiquei, tive suporte e hoje estou no Conservatório Pernambucano de Música, estudo na UFPE e dou aula na Prefeitura. A semente foi plantada em meu coração, e hoje eu planto também a semente no coração dos meus alunos", destacou.

Juliana Azevedo, de 32 anos, foi beneficiária do Pró-Criança. Ela, que começou com 16 anos, agora será a supervisora dos cursos de tecnologia da Unidade Recife Antigo.

"O Pró-Criança está totalmente ligado à minha trajetória de sucesso, de vida e de conquistas. É com muita alegria que estamos reabrindo a unidade do Recife Antigo. Também estamos celebrando o sucesso de uma trajetória, de uma vida, de várias realizações e de pessoas sendo transformadas pela educação", apontou.

Oportunidade

A unidade Recife Antigo do Pró-Criança está disponibilizando 150 vagas nos cursos gratuitos de Marketing Digital, Indústria 5.0 - Robótica e Fabricação Digital, e Informática.

A oportunidade é voltada para jovens de 16 a 29 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Medio, e as inscrições são realizadas na sede do Pró-Criança na Boa Vista.

As inscrições seguem até o dia 14 de agosto e podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h. Os cursos terão início na próxima segunda (4), com turmas nos turnos da manhã e tarde e aulas duas vezes por semana.

Os estudantes recebem fardfamento e certificado de conclusão.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Whatsapp (81) 98802-9573 ou (81) 98802-9574.

