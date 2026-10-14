A- A+

OUTUBRO ROSA Movimento Rosa promove cuidados com a saúde da mulher no Recife; saiba mais Ação do Hospital Maria Lucinda reúne profissionais de saúde para incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama

O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, recebe neste domingo (18) o Movimento Rosa. A ação gratuita reúne profissionais de saúde para oferecer serviços, orientações sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama e uma aula de yoga, das 8h às 12h.

O objetivo do encontro, promovido pelo Hospital Maria Lucinda (HML), é ampliar o acesso à informação e incentivar os cuidados com a saúde da mulher.

A iniciativa ocorre diante dos desafios do diagnóstico precoce da doença no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no país durante o triênio 2026–2028.

No decorrer da ação no Parque da Jaqueira, o público terá acesso a uma tenda com serviços de aferição da pressão arterial, medição da glicemia e orientações sobre o câncer de mama.

A programação também inclui uma aula de yoga conduzida com a participação da equipe do Serviço Social do Hospital Maria Lucinda, das 8h às 9h.

O Movimento Rosa será realizado até as 12h e ocorre na véspera do Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro.

A atividade busca aproximar os profissionais de saúde da comunidade e incentivar a prevenção, o reconhecimento de sinais de alerta e a procura por atendimento médico.

Em 2025, o câncer de mama provocou 21.668 mortes de mulheres no Brasil, o maior número da série histórica mencionada nos dados apresentados e 39% acima do registrado em 2015.

No mesmo período, a taxa de mortalidade passou de 14,8 para 19,5 óbitos por 100 mil mulheres.

Câncer de mama

Dados de um relatório baseado em informações públicas do Ministério da Saúde também apontam que, no Sistema Único de Saúde (SUS), sete em cada dez mulheres de 20 a 29 anos receberam o diagnóstico nos estágios 3 ou 4, considerados avançados.

Na faixa etária de 40 a 49 anos, 54,6% dos diagnósticos ocorreram nesses estágios. Considerando todas as idades, metade dos casos identificados em 2025 já estava em fase avançada.

Segundo o levantamento, a proporção aumentou durante a pandemia de Covid-19 e não retornou ao patamar anterior, indicando que parte dos diagnósticos adiados chegou a ocorrer em fases mais graves da doença.

Para a ginecologista Marieta Galindo, diretora médica da Unidade de Pronto-Atendimento do Cabo (UPA Cabo), na Região Metropolitana do Recife, a falta de procura por serviços de saúde para prevenção é um dos fatores que dificultam a identificação precoce.

“A população normalmente não procura a unidade de saúde para se prevenir da doença, independente de qual seja. No caso do câncer de mama, tem-se um agravante. Muitas mulheres não sabem que, quando existe indicação médica, a mamografia pode ser feita em qualquer idade”, esclareceu.

Diagnóstico precoce

A identificação da doença nos estágios iniciais aumenta as chances de cura e pode reduzir a complexidade do tratamento.

Em casos de estágio 1, quando o tumor tem até dois centímetros e não há comprometimento dos linfonodos da axila, a taxa de cura pode chegar a cerca de 90%.

Nos estágios 3 e 4, por outro lado, o tratamento tende a ser mais complexo e pode incluir quimioterapia antes da cirurgia, procedimentos mais extensos, como a mastectomia, e radioterapia.

A progressão da doença também está associada a menores chances de sobrevida, o que reforça a importância do acompanhamento médico e da investigação de alterações nas mamas.

Marieta Galindo destaca que os cuidados preventivos devem começar ainda na juventude, com hábitos saudáveis e atenção à saúde de forma geral.

Entre as medidas que ajudam a reduzir o risco estão manter uma alimentação equilibrada, controlar o peso, praticar atividades físicas, amamentar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo.

A médica também ressalta a importância da mamografia a partir dos 40 anos, faixa etária recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia e adotada nas orientações mencionadas para o rastreamento.

A realização do exame deve considerar as recomendações dos serviços de saúde e a avaliação individual, especialmente quando há sintomas ou fatores de risco.

Veja também