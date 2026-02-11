A- A+

Notícias Movimento União BR conclui primeira entrega do seu projeto habitacional no Rio Grande do Sul Entidade realiza complexo habitacional em Muçum com residências adaptadas aos efeitos climáticos; iniciativa avança para fase final em Bom Retiro do Sul

O Movimento União BR, entidade especialista em criar hubs de emergência, em parceria com a iniciativa privada, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Muçum, celebrou na última terça-feira (10/02) uma das etapas do projeto de legado habitacional em Muçum, uma das três cidades mais atingidas pelas enchentes de 2024 no estado.

O marco faz parte do Projeto Legado Habitação RS, que se diferencia de modelos emergenciais por focar na resiliência climática e na dignidade a longo prazo. As casas, construídas com a tecnologia Light Steel Frame (LSF) pela SteelCorp, possuem 51,29 m², são totalmente climatizadas e contam com isolamento térmico e acústico e são entregues totalmente mobiliadas, permitindo que os beneficiários retomem suas rotinas de forma imediata. O método construtivo é sustentável e industrializado, com desperdício praticamente zero de resíduos e alta resistência a eventos climáticos extremos.

Foram entregues 42 casas de forma definitiva, em um terreno protegido das enchentes e num bairro totalmente planejado para as famílias. Atualmente, cerca de 160 pessoas já estão residindo no local. A entidade está finalizando a entrega de mais 8 casas, que serão entregues nos próximos meses após a conclusão dos serviços de infraestrutura, totalizando assim 50 casas em Muçum. Segundo a Secretaria de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, a aliança com o Movimento União BR rendeu as únicas residências definitivas na parceria entre público e privado no Estado.

A operação contou com o apoio para montagem e armazenagem no campus da Ulbra, em Canoas. No local, o projeto também promoveu um importante pilar de ação social ao capacitar 500 mulheres desabrigadas para atuarem na linha de produção, por meio de uma parceria com a ONG Mulheres em Construção.

A emoção tomou conta dos novos moradores, como descreve Carina Couto Pinho, beneficiada pelo projeto de legado habitacional: "É gratidão que não cabe no peito por receber uma casa, por poder chamar de lar. Agora meus filhos têm onde dormir sem a preocupação se a chuva virá ou se a água vai subir"

“Quando a gente fala em legado habitacional, estamos falando de devolver chão, rotina e paz para famílias que perderam tudo. Ver essas casas mobiliadas, com conforto térmico e segurança, é ver a vida recomeçando de verdade. Muçum é um marco porque mostra que é possível reconstruir com qualidade e cuidado”, afirma Marcella Balthar, co-fundadora do Movimento União BR.

A conclusão do projeto em Muçum é resultado de uma parceria com a iniciativa privada, com investimento de mais de R$ 12 milhões, viabilizado pelos seguintes doadores: Itaú Unibanco, Itaúsa, SteelCorp, Neymar JR, Vibra, Leroy Merlin, Instituto Leroy Merlin Obramax, Ulbra, Vedacit, Instituto Vedacir, Astra, Japi, Instituto Oliva, Cosan, Rumo, Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens Caring Hands e V., Latam, Gerdau, Instituto Helda Gerdau, Regenera RS, Banco Safra, Febraban, Brum, Instituto PHI, Instituto da Criança, VNP Advogados, Grant Thornton, FSB Holding, Esportes da Sorte, Esmaltec, C6 Bank, Instituto Stone, Instituto Quadra, Mirolog, Agência Multicase, BrazilFoundation, Brazil Soul Fund, Parque Caracol, Grupo Iter, Banco Santander, Suvinil, Hops Company, Brewing Hope RS, Instituto Conceição Moura, Tramontina, Movimento Bem Maior, Vakinha, N.idéias, Lorenzetti, Zurich Seguros, Zurich Santander, Construtora Barbosa Mello, Takeda, Eliane Revestimentos, Mills, Klabin, Instituto Far Hinode, Instituto Quadra, Alstom Foundation, Docket e OKN.

A infraestrutura e pavimentação do novo loteamento contaram com aporte de R$ 1,9 milhão do Governo do Estado, enquanto a Prefeitura de Muçum viabilizou a cessão do terreno e os serviços de terraplanagem.

Movimento União BR, Governo e doadores, reunidos durante a cerimônia, em Muçum | Créditos: Felipe Sander/Movimento União BR

“Não quisemos deixar ninguém esperando. Muitas famílias já receberam suas casas em dezembro porque entendemos que quem precisa não pode aguardar solenidade. Mobilizamos esforços para que as pessoas fossem atendidas o quanto antes. As casas impressionam pelo compromisso ambiental, pelo conforto térmico, pela dignidade e pelo cuidado em cada detalhe, da construção à mobília. Mais do que moradias, o que vemos aqui é união para construir. Em um mundo tão dividido, essa soma de esforços nos faz seguir acreditando no ser humano e na capacidade de transformar realidades”, afirma o governador Eduardo Leite.

“Hoje não estamos apenas entregando casas, estamos devolvendo dignidade, segurança e esperança a famílias que passaram por momentos muito difíceis. Cada residência representa um recomeço, uma história sendo reconstruída. Ver Muçum se tornando uma cidade mais resiliente com planejamento, união e solidariedade é uma alegria imensa. Nosso agradecimento ao Movimento União BR e ao Governo do Estado por todo apoio e trabalho em conjunto para tornar o loteamento Jardim Cidade Alta 2 uma realidade”, comentou Mateus Trojan, prefeito de Muçum.

Com o encerramento desta etapa em Muçum, o Movimento União BR segue com o cronograma em Bom Retiro do Sul, onde outras 66 casas definitivas estão em fase final de construção. O projeto local visa integrar as famílias a polos estratégicos de emprego, saúde e educação, assegurando que o impacto da iniciativa seja sustentável econômica e socialmente para o futuro do estado.

Sobre o Movimento União BR

O Movimento União BR é um movimento nacional apartidário que reúne voluntários de todo o Brasil e foi fundado em março de 2020. A entidade está presente em todos os estados brasileiros e já beneficiou mais de 30 milhões de pessoas. Pautado pelo compromisso de deixar um legado nas regiões onde atua nas frentes de educação, saúde e habitação, o Movimento acumula mais de R$400 milhões arrecadados e destinados à doação de equipamentos de proteção individual (EPI), na aquisição e distribuição de toneladas de alimentos, na criação de leitos, equipamentos e insumos hospitalares e na gestão de cursos.

Dentre as principais ações do Movimento União BR, se destacam ajudas aos povos indígenas Yanomamis, apoio na reconstrução de estados afetados pelo grande volume de chuvas como Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco, criação de um hub de distribuição de recursos básicos na Romênia para vítimas da guerra da Ucrânia e mais.

O Movimento União BR foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2020, Prêmio Escolha do Leitor de 2021, reconhecido pela ONU como case mundial de sucesso e reconhecido pelo Brics através do Prêmio Solução Inovadora em Catástrofes pelo Brics Awards 2025.

Saiba mais: www.movimentouniaobr.com.br | @uniaobrorg

Veja também