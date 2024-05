A- A+

Rio Grande do Sul Movimento União BR mobiliza doações para o RS e envia mais de 100 mil itens para o estado População em geral que deseja contribuir com a causa, pode realizar doações, via Pix

Em parceria com a iniciativa pública e privada, o Movimento União BR está mobilizando doações para o Rio Grande do Sul (RS), afetado pelas fortes chuvas desde a última semana.



A população em geral que deseja contribuir com a causa, pode realizar doações, via Pix, para a chave [email protected]. O Instituto da Criança é a ONG gestora financeiro da campanha.



Até o momento, a organização, especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, já entregou ao estadomais de 100 mil itens, entre refeições, kits de higiene e limpeza e roupas. O trabalho é realizado em conjunto com o governo do estado do RS, Defesa Civil, ONGs locais e cozinhas solidárias.



O Movimento União BR está recebendo ajuda das seguintes empresas e entidades: Instituto Helda Gerdau, Febraban, Vibra, Itaú Unibanco, Instituto Stone, seguradoras Zurich e Zurich Santander, Latam, Fedex, XP inc, Ultragaz, Grupo Boticário, Ypê, HDI Seguros e Liberty Seguros, Esportes da Sorte, Instituto Far Hinode, Instituto Lojas Renner, BrazilFoundation, farmacêutica Vitamedic, VNP Advogados, Grupo Trigo, Fundação Gerações e Instituto Carisma.

Doações podem ser feitas via Pix. Foto: Divulgação

A ajuda está sendo encaminha para as cidades mais afetadas pelas chuvas, como Alvorada, Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias, Charqueadas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Esteio, Estrela, Gravataí, Jaguari, Lajeado, Montenegro, Muçum, Porto Alegre, Rocca Sales, Santa Maria, Santa Rita, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Triunfo, Venâncio Aires e Vera Cruz.



"Estamos atuando lado a lado com o Governo do RS e parceiros locais para fornecer ajuda emergencial e apoiar na reconstrução. A situação continuará crítica por meses, e nosso trabalho de legado, especialmente na reconstrução de escolas e habitação, prosseguirá por um longo período", afirmou a cofundadora do Movimento União BR Marcella Balthar.



A ação de assistencial emergencial do Movimento União BR no Rio Grande do Sul foi iniciado assim que as chuvas impactaram as cidades, ainda em setembro de 2023.



Desde então, foram entregues mais de 300 mil itens de limpeza, 190 mil refeições desidratadas nutritivas, 600 colchões, 26 mil vitaminas, toneladas de alimentos, gás, empilhadeira e paleteira para estrutura dos depósitos da Defesa Civil. Foram investidos mais de R$ 6 milhões.

O Movimento também iniciou a reforma de 11 escolas, impactando diretamente cerca de 6 mil alunos, e trabalhou como apoio ao programa Casas de Passagem, que fornece casas mobiliadas e com eletrodomésticos para as famílias desabrigadas.



Ações em outros estados

Além da assistência no Rio Grande do Sul, a organização realiza ação de ajuda social com os Yanomamis, levando comida, filtros de água e insumos de saúde para os indígenas.



O Movimento União BR também liderou doações de usinas e miniusinas de oxigênio para o Amazonas, durante a campanha SOS Manaus e auxiliou, ainda, na geração de renda para os manauaras.



Realizou, também, a campanha "Pacote do Bem", em que equipou mais de 500 hospitais com insumos e equipamentos, e fez as instalações, readequações e equipou o maior centro de reabilitação pós-Covid, no Hospital Ronaldo Gazolla.



Na Bahia, a organização apoiou a reconstrução do estado após as fortes chuvas no sul da região, no final de 2021, e nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco.



Também estruturou um hub de distribuição na Romênia, articulou o envio de alimentos e insumos de saúde para as vítimas da guerra da Ucrânia, desde o começo de março, auxiliando no envio de mais de 20 toneladas de doações e 130 mil insumos de primeiros socorros.

Sobre o Movimento União BR

O Movimento União BR é um movimento nacional apartidário, que reúne voluntários de todo o Brasil e foi fundado no início da pandemia no Brasil, em março de 2020. É uma ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda, formando um hub de ajuda emergencial.



Presente em todos os estados do País, já beneficiou mais de 26 milhões de pessoas e arrecadou mais de R$ 360 milhões, usados na doação de equipamentos de proteção individual (EPI), na aquisição e distribuição de toneladas de alimentos, na criação de leitos, equipamentos e insumos hospitalares e na gestão de cursos.



A organização, que tem o Instituto da Criança como ONG gestora financeira, foi vencedora do Prêmio Empreendedor Social 2020 e prêmio Escolha do Leitor de 2021. Também foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como case mundial de sucesso. Durante o ano de 2022, realizou a campanha de distribuição de vale-gás que apoia mais de 250 mil pessoas.



Outras informações sobre a atuação do Movimento União BR podem ser consultadas no site ou redes sociais da organização.

