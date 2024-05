A- A+

Para mitigar os efeitos devastadores das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, os brasileiros têm deselvonvido diversas iniciativas, através de doações, trabalho voluntário, entre muitos outros tipos mobilizações. Nesse contexto, diversas organizações têm atuado no estado e sido fundamentais no enfrentamento do impacto causado pelas recentes enchentes que devastaram a região. Entre essas está o Movimento União BR.

Fundado em 2020, o movimento tem atuado no estado desde as chuvas de setembro de 2023. Atualmente, mais de 70 municípios estão sendo apoiados pela iniciativa, em parceria com a Defesa Civil, com a colaboração de cerca de 30 ONGs e cozinhas solidárias locais.

"Estamos sendo muito bem recebidos, e o que mais conta nesse momento é a ajuda mútua e o sentimento de solidariedade", afirmou Marcella Bathar, cofundadora do movimento que viajou do Recife, onde mantém residência, para Porto Alegre, capital do estado gaúcho, na última terça-feira.

Devastação causada pelas chuvas que acometeram o estado dificulta a logísitca da ajuda | Foto: Divulgação/União BR

No entanto, a magnitude da devastação causada pelas chuvas que acometeram o estado neste ano tem resultado em desafios logísticos significativos.

De acordo com Marcella, muitas áreas estão inacessíveis devido aos alagamentos, exigindo o uso de transportes aéreos particulares para a entrega dos mantimentos e filtros de água, que estão sendo distribuidos pelo movimento.

"O grande desafio, para nós, está sendo a devastação do território, que dificulta bastante nossa chegada aos locais que mais precisam", relatou Marcella. "Inicialmente, todo o nosso trabalho para a distribuição de donativos foi feito de helicópteros e jatos particulares", concluiu a empreendedora.

O fato de que a entidade já estava atuando no local ajudou no desenvolvimento de uma logística mais eficiente e assertiva, além de possibilitar meios de transporte alternativos por via terrestre, aérea e marítima.

Na última visita, em companhia do apresentador Marcos Mion, parceiro importante do movimento, a empreendedora foi em busca de escutar as famílias atípicas que foram afetadas. Segundo a cofundadora, apesar de a tragédia ser a mesma pra todo mundo, essas famílias acabam sentindo numa proporção ainda maior.

"A gente queria entender o que podemos fazer pra atender essas famílias, de uma forma mais acolhedora, para tentar fazer com que essas crianças continuem sendo estimuladas diariamente, que não tenham essa ruptura nos seus tratamentos, entre outros fatores. Por isso, estamos juntando parceiros pra que a gente mobilizar recursos específicos também pra essa causa", explicou Marcella, reforçando que as ação da União BR são para todos.

Mais de 1 milhão de itens já foram doados pelo União BR ao Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/União Br. Mais de 1 milhão de itens já foram doados pelo União BR ao Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/União Br.

Mais de 1 milhão de itens já foram doados

Desde que iniciou as ações no Rio Grande do Sul, em 2023, o movimento já arrecadou mais de R$ 20 milhões e entregou mais de mais de 1 milhão de itens, entre refeições desidratadas com fácil armazenamento e específicas para serem usadas em tragédias, kits de higiene pessoal e de limpeza, filtros purificadores de água com capacidade de 10 mil litros por dia, cobertores, barracas, colchões, água, cestas básicas, gás e vitaminas.

A entidade também está promovendo o desenvolvimento de estruturas para abrigos, auxiliando na abertura de novos espaços.

Além das doações financeiras, o movimento recebe apoio de iniciativas privadas e da sociedade civil, com pontos de coleta específicos para itens de necessidade. Além disso, em breve, o União BR planeja expandir seu programa de voluntariado, oferecendo mais oportunidades para a população contribuir.



"Mais de 70 empresas e entidades estão nos apoiando a ajudar os mais de 70 municípios, em parceria com a Defesa Civil. São cerca de 30 ONGs parceiras e mais de 1 milhão de itens enviados," destaca Marcella.

Movimento

Fundando em 2020, com foco no combate dos efeitos da pandemia de COVID-19, o União BR já apoiou mais de 26 milhões de pessoas e 4 mil ONGs em todo o Brasil.

Com a experiência acumulada em 27 emergências climáticas nos últimos quatro anos, o movimento continua a aprender e ajustar suas estratégias para ser cada vez mais eficaz.

Entre suas ações notáveis, destacam-se a doação de equipamentos para 500 hospitais, a distribuição de 11 milhões de EPIs, 40 mil toneladas de alimentos e a construção do maior centro de reabilitação pós-COVID da América Latina.

O movimento também tem se envolvido em emergências internacionais, enviando refeições e itens hospitalares para ajudar refugiados ucranianos na Polônia e Romênia, além de proteger os biomas do Pantanal e da Amazônia.

