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MANIFESTAÇÃO Movimentos populares realizam mobilização nacional por ampliação dos investimentos habitacionais A manifestação teve como objetivo cobrar do governo federal a ampliação dos investimentos em habitação popular e a implementação de políticas públicas

Movimentos populares de luta por moradia realizaram, na manhã desta terça-feira (2), uma mobilização nacional que teve como objetivo principal cobrar do governo federal a ampliação dos investimentos em habitação popular e a implementação de políticas públicas voltadas à redução do déficit habitacional no país.



A mobilização integrou agenda nacional organizada por movimentos de moradia em diversas cidades brasileiras. Entre as principais reivindicações estão o aumento dos recursos destinados à construção de moradias populares, a ampliação de programas habitacionais, investimentos em urbanização de comunidades, regularização fundiária e melhorias na infraestrutura urbana.

Participaram do ato integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), Movimento de Luta pelo Teto (MLT), Movimento Urbano Sem Teto (MUST), ligado à Central dos Movimentos Populares (CMP), e da Organização e Luta dos Movimentos Populares de Pernambuco (OLMP).

A concentração teve início em frente à Câmara Municipal do Recife, no bairro da Boa Vista, no centro da cidade. Os manifestantes passaram por alguns pontos da capital, incluindo a Avenida Rio Branco e seguiram em direção ao bairro de Santo Antônio.

Os participantes foram vistos na calçada do prédio da Receita Federal, onde permaneceram sem causar novos impactos ao trânsito da região.





Segundo os organizadores, a falta de acesso à moradia adequada continua afetando principalmente famílias de baixa renda, moradores de áreas periféricas e comunidades historicamente vulnerabilizadas.

Os movimentos também destacaram os impactos das mudanças climáticas sobre populações que vivem em locais sujeitos a enchentes, alagamentos e deslizamentos de barreiras.

Para os participantes, garantir moradia digna é uma medida fundamental para promover cidadania, segurança e qualidade de vida, além de reduzir desigualdades sociais que afetam milhões de brasileiros.

A manifestação foi encerrada ainda durante a manhã e, até o início da tarde, não havia registro de bloqueios ou interferências significativas no trânsito da área central do Recife.

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