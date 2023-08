Mozart tem efeito calmante para recém-nascidos, mostra novo estudo; entenda

A- A+

Cientistas descobriram que tocar uma versão instrumental das músicas de Mozart durante o teste do pezinho, realizado em recém-nascidos, ajuda a aliviar a dor dos bebês. Publicado na revista na Pediatric Research, o estudo aponta que a música gravada pode ser um método eficaz de alívio durante a realização de pequenos procedimentos.

Realizada em Nova Iorque, nos EUA, a pesquisa analisou o nível de dor de 100 bebês, com média de dois dias de vida e nascidos com 39 semanas de gestação, enquanto 53% eram do sexo masculino e 61% eram hispânicos. Os dados foram recolhidos entre abril de 2019 e fevereiro de 2020.

Todos os recém-nascidos participantes receberam 0,5 mililitros de solução açucarada dois minutos antes da realização do teste. Um pesquisador, utilizando fones de ouvido com cancelamento de ruído, analisou os níveis de dor dos bebês antes, durante e após o teste do pezinho. Esses níveis foram determinados de acordo com as expressões faciais dos bebês, grau de choro, padrões respiratórios, movimentos dos membros e de alerta.

Durante o experimento, realizado em uma sala silenciosa e mal iluminada, com temperatura ambiente, 54 dos 100 bebês ouviram uma canção de embalar instrumental de Mozart durante 20 minutos antes e durante o teste do pezinho e durante cinco minutos depois. Os outros 46 bebês não ouviram qualquer música.

Os níveis de dor foram semelhantes em ambos os grupos, antes do teste do exame, com ambos os grupos apresentando escores de dor medianos de zero, de uma pontuação que vai até o sete. No entanto, a mediana de dor dos recém-nascidos que ouviram a canção foi significativamente menor durante e nos momentos seguintes ao teste do pezinho, em comparação com aqueles que não receberam o alento musical.

Os que ouviram Mozart pontuaram quatro durante o teste do pezinho, zero um minuto após o procedimento e zero dois minutos após o teste do pezinho, enquanto os escores de dor daqueles que não ouviram a canção de ninar foram sete, 5,5 e dois pontos nos períodos de tempo respectivos.

O que é o teste do pezinho?

O exame chamado de teste do pezinho verifica a existência seis tipo de doenças através da coleta de sangue do pé do bebê entre o 3º ao 5º dia de vida. Com ele, podem ser diagnosticadas:

fenilcetonúria: causa problemas no desenvolvimento cognitivo da criança.

hipotireoidismo congênito: provoca retardo neuropsicomotor acompanhado de lesões neurológicas irreversíveis.

doença falciforme ou anemia falciforme: provoca deformação e quebra dos glóbulos vermelhos.

fibrose cística: doença crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo.

hiperplasia adrenal congênita (HAC): limita a produção de hormônios nas glândulas adrenais. Como consequência afeta o crescimento e o desenvolvimento normais de uma criança.

deficiência de biotinidase: consiste na deficiência da enzima biotinidase, responsável pela absorção e regeneração orgânica da biotina, uma vitamina existente nos alimentos que compõem a dieta normal, indispensável para a atividade de diversas enzimas.

Veja também

Meio Ambiente Incêndios queimaram 30% de área do Pantanal em 2020, mostra estudo