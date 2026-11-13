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Paraguai

MP acusa ex-presidente paraguaio Peña de liderar uma associação criminosa

Grupo de acusados inclui também cinco diretores do Banco Central

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O ex-presidente paraguaio, Santiago PeñaO ex-presidente paraguaio, Santiago Peña - Foto: Federico Parra/AFP

O Ministério Público do Paraguai solicitou, nesta sexta-feira (13), a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central, com o objetivo de proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou a destituição e prisão de Peña.

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"Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", aponta um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso. Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em proveito próprio.

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