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Paraguai MP acusa ex-presidente paraguaio Peña de liderar uma associação criminosa Grupo de acusados inclui também cinco diretores do Banco Central

O Ministério Público do Paraguai solicitou, nesta sexta-feira (13), a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central, com o objetivo de proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou a destituição e prisão de Peña.

"Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", aponta um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso. Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em proveito próprio.

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