MP diz que recorrerá da decisão sobre Monique e diz que ela foi "corresponsável" pela morte de Henry
Após sentença, acusação diz que ex-professora deveria ter sido condenada pela morte do filho e promete contestar resultado
Após a leitura da sentença, o promotor Fábio Vieira afirmou, ainda não madrugada desta quinta-feira, que o Ministério Público discorda do resultado que levou Monique Medeiros a não ser condenada pela morte de Henry Borel e adiantou que a questão deverá ser discutida em recurso.
Segundo o promotor, a acusação defendia que Monique deveria ser responsabilizada também pela morte do filho.
— Numa primeira quesitação, Monique foi responsável pela morte dolosa do Henry, então ela teria que ser condenada também pela morte dolosa — afirmou Vieira.
Vieira disse que a defesa contestou esse entendimento durante o julgamento e que a votação retornou aos jurados. Na avaliação do Ministério Público, isso não deveria ter ocorrido.
— A defesa se insurgiu contra isso e a votação voltou. Na nossa visão, não deveria ter voltado. Essa é uma outra questão onde vai existir recurso e juridicamente isso vai ser resolvido — declarou Vieira.
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Ao comentar o desfecho do julgamento, o promotor afirmou que a condenação de Jairinho pela morte da criança e a responsabilização de Monique por outros crimes encerram uma etapa do caso.
Vieira também destacou que Monique foi considerada culpada por não ter protegido o filho e por fatos anteriores à morte da criança.
— Mesmo que tenha tido culpa por não ter prestado atenção no filho e, algumas semanas antes, ter sido responsável também por uma tortura com o filho, a partir daí as coisas continuam a andar — afirmou.
O promotor ressaltou que a discussão jurídica sobre a responsabilização de Monique pela morte de Henry ainda não está encerrada e deverá ser objeto de recurso por parte do Ministério Público.