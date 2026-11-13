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Crise no paraguai MP do Paraguai acusa ex-presidente Peña de liderar associação criminosa Peña, de 47 anos, já havia sido acusado de lesão de confiança e administração em benefício próprio no mesmo processo, pelo qual cumpre prisão preventiva

O Ministério Público do Paraguai ampliou nesta sexta-feira (13) as acusações contra o ex-presidente Santiago Peña, acusado de liderar uma associação criminosa junto com cinco funcionários do Banco Central para proteger o Ueno Bank, cujo colapso precipitou sua destituição e prisão.

"Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", afirma um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso.

Peña, de 47 anos, já havia sido acusado de lesão de confiança e administração em benefício próprio no mesmo processo, pelo qual cumpre prisão preventiva.

O ex-presidente, destituído na semana passada após um processo acelerado de impeachment, enfrenta uma pena de até 15 anos de prisão caso seja considerado culpado.

O Banco Central do Paraguai (BCP) anunciou, em 3 de novembro, a intervenção no banco digital Ueno Bank devido a graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos.

Peña é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno, em cujo grupo controlador possuía ações. Ele é apontado como responsável pela aplicação de centenas de milhões de dólares de recursos públicos na instituição.

"Está certo, ele tem que pagar pelo crime que cometeu", disse à AFP Lisa Garay, que trabalha vendendo artesanato no centro de Assunção. "Ele tem que ser julgado normalmente, como qualquer paraguaio", acrescentou.

Investigações

A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas.

Uma delas está centrada nos dirigentes do grupo que administrava o Ueno Bank, dez dos quais estão presos.

A outra tem como alvos Peña e o ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva.

Entre quinta e sexta-feira, o Ministério Público prendeu outros quatro ex-dirigentes do BCP, que também foram formalmente acusados nesta sexta-feira.

Segundo o Ministério Público, Peña teria chefiado uma "estrutura organizada e hierárquica inserida dentro do próprio aparato estatal" para subordinar os mecanismos de fiscalização financeira do BCP aos interesses do Grupo Vázquez, proprietário do Ueno Bank.

O Ministério Público sustenta que Peña teria mantido "reuniões clandestinas periódicas" com Federico Vázquez, presidente do grupo, na residência presidencial, e dado instruções para evitar a intervenção no banco.

Segundo os promotores, os funcionários do BCP teriam atuado de maneira coordenada para ocultar as irregularidades financeiras do Ueno e permitir que continuasse captando depósitos, apesar dos alertas sobre sua insolvência.

O Ministério Público realizou, na quinta-feira, uma operação de busca e apreensão na residência presidencial, confiscando documentos e gravações de câmeras. Anteriormente, havia realizado buscas em duas residências particulares de Peña.

Recursos não devolvidos

O BCP informou à AFP, na quinta-feira, que já havia devolvido a totalidade das economias de 80% dos 1,8 milhão de depositantes do Ueno.

No entanto, a maior parte do dinheiro depositado ainda não foi restituída, incluindo mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos, boa parte deles provenientes de fundos de aposentadoria.

Na primeira etapa da restituição, o BCP devolveu um máximo de 19 mil dólares (R$ 107 mil) por conta, cobrindo 644 milhões dos 2,8 bilhões de dólares (R$ 15,8 bilhões) depositados na instituição.

Os titulares das grandes contas afetadas terão que aguardar "a transferência de ativos e passivos (do Ueno) para outras instituições financeiras", informou Pedro Acosta, membro da diretoria do BCP, que afirmou que o processo terá início na próxima semana.

As autoridades esperam utilizar os recursos obtidos com essa transferência para restituir prioritariamente os fundos de aposentadoria e de outros órgãos públicos que estavam depositados no banco digital.

O presidente do BCP, Jorge Schreiner, afirmou na quinta-feira que o volume de ativos passíveis de transferência "supera o valor total da dívida que o banco tem com o sistema previdenciário".

O Ministério Público paraguaio informou nesta sexta-feira que vários países localizaram recursos vinculados ao banco digital e que tomará medidas para bloqueá-los, embora não tenha esclarecido a quais países se referia.

Na segunda-feira, o Ministério Público havia anunciado o início de contatos informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar dinheiro do Ueno e de suas empresas vinculadas.

Novo governo

Em sua primeira semana como presidente, Pedro Alliana buscou consolidar apoios internacionais e acelerou medidas econômicas para aliviar a situação da população afetada pela crise bancária.

O presidente conversou nesta sexta-feira, por telefone, pela primeira vez com o presidente argentino, Javier Milei, que manifestou "todo o seu apoio ao Paraguai", segundo informou Alliana na rede social X.

Na quinta-feira, Alliana classificou 21 grupos como organizações terroristas, entre eles o Tren de Aragua, a Mara Salvatrucha e os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, no âmbito de uma iniciativa regional promovida pelos Estados Unidos.

A decisão foi celebrada no X pela embaixada e por funcionários do Departamento de Estado americano.

Alliana, que era vice-presidente até a semana passada, deverá completar o mandato de Peña até 2028.

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