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América do Sul MP do Paraguai realiza busca na residência presidencial por escândalo do Ueno Bank Operação ocorre após diversas buscas em propriedades ligadas ao ex-mandatário, Santiago Peña de 47 anos, que se encontra em prisão preventiva sob a acusação de ter utilizado sua influência para favorecer o banco

O Ministério Público do Paraguai realiza, nesta quinta-feira (12), uma busca e apreensão na residência presidencial em Assunção, no âmbito da investigação sobre o colapso do Ueno Bank, caso que resultou na destituição e prisão do ex-presidente Santiago Peña, confirmou o órgão em um comunicado.

A operação ocorreu após várias buscas em propriedades ligadas ao ex-mandatário, de 47 anos, que se encontra em prisão preventiva e enfrenta penas de até 15 anos de prisão.

O Banco Central do Paraguai (BCP) interveio na instituição em 3 de novembro, devido a graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso aos seus depósitos. O fato desencadeou manifestações multitudinárias.

Peña é acusado de usar sua influência para favorecer o banco, em cujo grupo controlador teve ações até 2025. É apontado por inflar o Ueno Bank com milhões em recursos públicos, e por ocultar ou minimizar seus problemas, apesar de ter sido alertado sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência.

A ação desta quinta-feira "faz parte das diligências investigativas conduzidas pela equipe de promotores no âmbito do processo que investiga o ex-presidente", afirmou o MP em um comunicado.

O MP também prendeu, nesta quinta-feira (12), o superintendente de bancos do BCP, Holger Insfrán, durante uma operação de busca e apreensão em sua residência, em Assunção.

O promotor Cristian Benítez afirmou ao veículo ABC que existem "elementos de suspeita em relação à conduta" do funcionário, que era responsável pela supervisão das instituições financeiras do país.

Investigações

A Justiça paraguaia conduz duas investigações em paralelo: uma voltada para os executivos do Ueno Bank, 10 dos quais estão detidos, e outra que envolve Peña e o ex-presidente do BCP Carlos Carvallo, também em prisão preventiva.

Na segunda-feira, o Ministério Público já havia realizado uma operação de busca e apreensão na residência de Peña, em Assunção, onde foram confiscados documentos, telefones celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos.

Também foi realizada uma busca em uma casa de veraneio do ex-mandatário, onde foi encontrado um cofre; o próprio ex-mandatário indicou como abri-lo, mas ele estava vazio.

Peña permanece em prisão preventiva desde a sua destituição, em 6 de novembro por meio de um processo de impeachment acelerado. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu a presidência para completar o mandato até 2028.

"O governo, liderado pelo presidente Pedro Alliana, garante total colaboração com a Justiça e respeito absoluto à independência do Ministério Público e do Poder Judiciário, no contexto da operação de busca e apreensão" realizada na residência dos mandatários paraguaios, informou um comunicado da Presidência.

Embora o BCP tenha informado, na quarta-feira, que devolveu parte das economias a todos os clientes do Ueno, a maior parte do dinheiro continua desaparecida, incluindo mais de 500 milhões de dólares (R$ 2,78 bilhões) em fundos públicos de previdência.

Na manhã desta quinta-feira, Manuel Astigarraga, braço direito do principal executivo do Ueno, Miguel Vázquez (também detido desde a semana passada), apresentou-se à justiça e foi preso.

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