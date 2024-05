A- A+

JUDICIÁRIO MP do Peru denuncia presidente por suspeita de suborno em caso Rolexgate A acusação, entregue esta tarde ao Congresso, é o passo prévio a um pré-julgamento político

O procurador-geral do Peru, Juan Carlos Villena, denunciou, nesta segunda-feira (27), perante o Congresso, a presidente Dina Boluarte pelo suposto crime de suborno no âmbito do escândalo de relógios de luxo conhecido como Rolexgate.

"A Procuradoria da Nação, através da Área de Enriquecimento Ilícito e Denúncias Constitucionais, apresentou uma denúncia constitucional contra Dina Boluarte, como suposta autora do crime de suborno passivo indevido, em detrimento do Estado", indicou o Ministério Público em um comunicado na rede social X.

A acusação, entregue esta tarde ao Congresso, é o passo prévio a um pré-julgamento político, que deverá ser posteriormente avaliado pelo Judiciário quando seu mandato terminar.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Brasil condena ofensiva israelense em Rafah e 'deplora' retomada de ataques do Hamas a Israel