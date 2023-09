MP e Prefeitura do Rio fazem demolição de mansão de luxo avaliada em R$ 2,5 milhões na Rocinha

A- A+

Uma mansão avaliada em R$ 2,5 milhões que está sendo construída irregularmente na Rocinha, na Zona Sul do Rio, será demolida, na manhã desta quarta-feira. O imóvel, de acordo com levantamento de setores de inteligência, a construção seria de um dos chefes do crime organizado da região, afirmou o Ministério Público estadual.

A ação é fruto de uma ação conjunta da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado para o Enfrentamento à Ocupação Irregular do Solo Urbano (Gaeco/FT-OIS), do MP, e da Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop). Há cerca de um mês, outra mansão construída na comunidade, avaliada em R$ 1 milhão e que seria usada como casa de festas do tráfico, foi derrubada pela Seop.

A construção que será demolida nesta quarta tem três andares e uma cobertura. A mansão ocupa uma área de aproximadamente 600m2, sendo 100m2 de terraço descoberto com vista privilegiada. A obra não tem autorização da prefeitura e colocava em risco quem fosse morar no local, além dos imóveis próximos.

"Nosso trabalho tem como foco a preservação da vida das pessoas, a integridade física das pessoas e também a asfixia financeira do crime organizado tendo em vista que muitas dessas construções acabam servindo como mote de lavagem de dinheiro", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, em vídeo postado em seu perfil no Instagram.



A demolição está sendo feita de forma manual, apenas com ferramentas e equipamentos portáteis, uma vez que o local não comporta a chegada de máquinas. A operação tem ainda o apoio da Conservação, da Rioluz, da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

A Polícia Militar atua na região com equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

