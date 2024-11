MP italiano pede prisão perpétua por feminicídio que comoveu o país

A- A+

O Ministério Público de Veneza pediu, nesta segunda-feira (25), a prisão perpétua contra um homem acusado do assassinato de sua ex-namorada, uma estudante de 22 anos, um feminicídio que comoveu toda a Itália.

O assassinato em novembro de 2023 de Giulia Cecchettin, estudante de engenharia biomédica em Padua, cidade universitária a 40 quilômetros de Veneza, levou às ruas milhares de italianos para denunciar o patriarcado e a violência contra as mulheres.

O corpo de Cecchettin foi encontrado abandonado perto de um barranco. A autópsia revelou que ela foi esfaqueada na cabeça e no peito mais de 70 vezes, segundo a imprensa local.

Filippo Turetta, 22 anos, foi preso perto de Leipzig, na Alemanha, após uma busca intensiva.

Sem mencionar diretamente esse caso, a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, condenou em sua conta no X a violência contra as mulheres, que ela descreveu como um “flagelo social e cultural”.

Nesta segunda-feira, 25 de novembro, marca o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

O Ministério do Interior registrou 84 feminicídios desde o início do ano na Itália, após 96 em 2023 e 106 em 2022.

O tribunal dará seu veredicto em 3 de dezembro.

