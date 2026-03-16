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México MP mexicano denuncia contaminação do local onde estava 'El Mencho' Oseguera morreu em 22 de fevereiro após uma operação realizada por autoridades federais em Tapalpa

O Ministério Público do México indicou que o local onde estava Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), não pôde ser resguardado pelas autoridades imediatamente após a operação que resultou em sua morte, razão pela qual a cena acabou contaminada.

Oseguera morreu em 22 de fevereiro após uma operação realizada por autoridades federais em Tapalpa, no estado de Jalisco, no oeste do país, o que provocou bloqueios de estradas e cenas de violência em várias partes do país.

Posteriormente, diversos meios de comunicação publicaram imagens do interior da cabana onde o chefe do cartel se escondia, que incluíam, por exemplo, seus objetos pessoais e folhas de pagamento a diversas corporações policiais e a sicários.

O MP denunciou nesta segunda-feira que, após a operação, diversas pessoas entraram no imóvel sem estarem autorizadas a fazê-lo, "o que alterou e contaminou a cena".

"Em consequência, este Ministério Público não pode determinar se os objetos ou indícios que publicamente se afirmou terem sido encontrados nesses imóveis efetivamente estavam ali", afirmou, sem especificar os itens.

Acrescentou que "não é possível estabelecer se os elementos encontrados foram preservados conforme os protocolos legais".

Ao ser conhecida a morte de Oseguera, o CJNG respondeu com ações violentas como a queima de estabelecimentos comerciais e bloqueios de estradas em 20 dos 32 estados do país.

A operação e os confrontos armados posteriores entre forças de segurança e criminosos deixaram mais de 70 mortos.

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