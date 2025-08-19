Ter, 19 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Brasil

MP pede bloqueio de até R$ 3 milhões em bens de empresário que confessou ter matado gari em BH

Em nota, o MP afirma que a medida deve atingir também a esposa do suspeito, delegada da Polícia Civil, por entender que, "como dona da arma de fogo usada no crime, ela responde solidariamente pelo caso"

Reportar Erro
Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso por atirar e matar gari que fazia coleta de lixo em MG. Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso por atirar e matar gari que fazia coleta de lixo em MG.  - Foto: Reprodução/TV Globo

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça o bloqueio de até R$ 3 milhões em bens - "com preferência para dinheiro em espécie ou depositado em qualquer modalidade de instituição e aplicação financeira" - do empresário Renê da Silva Nogueira, investigado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes.

Leia também

• Empresário confessa ter matado gari em Belo Horizonte, afirma polícia

• Advogados deixam defesa de empresário preso por morte de gari em Belo Horizonte



Segundo a Polícia, Nogueira Junior foi interrogado novamente nesta segunda, 18, e confessou o crime.

Em nota, o MP afirma que a medida deve atingir também a esposa do suspeito, delegada da Polícia Civil, por entender que, "como dona da arma de fogo usada no crime, ela responde solidariamente pelo caso."

No parecer, o MP destaca que o padrão de vida exposto pelo casal nas redes sociais e as trajetórias profissionais de ambos "fazem presumir a capacidade financeira para arcar com uma vultuosa quantia indenizatória".

O pedido leva em conta o risco de que, "com a repercussão do caso na sociedade, o casal possa desviar parte do patrimônio, lesando o interesse legítimo dos familiares da vítima."

Nesta terça, a Polícia Civil de MG disse que o empresário afirmou em depoimento que efetuou o disparo em razão de uma discussão de trânsito. Ele também admitiu que usou a arma particular da esposa, que é delegada, mas afirmou que ela não tinha conhecimento que ele havia se apoderado da pistola calibre .380 .

O empresário está preso preventivamente desde a semana passada. À época do crime, ele negou ter atirado em Laudemir de Souza Fernandes.

Estadão tenta localizar a nova defesa do empresário, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. Nesta segunda, os advogados Leonardo Guimarães Salles, Leandro Guimarães Salles e Henrique Vieira Pereira deixaram o caso.

Em nota, Salles afirmou que, "após conversa reservada" com o cliente, decidiu, "por motivo de foro íntimo, renunciar à sua representação nos autos da investigação que apura a morte do sr. Laudemir".

Como o crime ocorreu

Ao ver a rua por onde transitava com fluxo interrompido momentaneamente pelo caminhão de lixo, Nogueira Junior ameaçou "atirar na cara" da motorista do veículo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil.

Quando Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, o motorista sacou a arma e atirou contra a vítima, atingida na região torácica. Laudemir foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

O empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão no Estoril, bairro nobre de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a arma usada no crime é uma pistola calibre .380 que pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, mulher de Renê. Exames periciais confirmaram que essa foi a arma usada para matar o gari.

A polícia indiciou Nogueira Junior por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça.      

Reportar Erro

Veja também

Newsletter