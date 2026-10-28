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Crimes

MP-SP pede condenação de Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Em caso de condenação, a pena acumulada do influenciador pode variar entre 16 e 51 anos de reclusão em regime fechado

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Influenciador Renato Cariani se pronuncia sobre ser alvo de ação da PF na Operação Hinsberg Influenciador Renato Cariani se pronuncia sobre ser alvo de ação da PF na Operação Hinsberg - Foto: Reprodução/Instagram

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu a condenação do influenciador digital e empresário Renato Cariani, de 50 anos, acusado dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de matérias-primas para produção de drogas e lavagem de dinheiro. O Estadão tenta contato com Aldo Romani Netto, responsável pela defesa de Cariani.

Em caso de condenação, a pena acumulada do influenciador pode variar entre 16 e 51 anos de reclusão em regime fechado. Atualmente, Cariani responde ao processo em liberdade.

Segundo a denúncia formulada do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a empresa Anidrol Produtos para Laboratórios, localizada em Diadema-SP, da qual Cariani é sócio, teria simulado ao menos 59 vendas fictícias de insumos químicos para grandes multinacionais farmacêuticas, como a AstraZeneca.

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Os produtos desviados teriam sido redirecionados para a produção em larga escala de drogas sintéticas e do refino de cocaína e crack.

Trocas de mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam proximidade de Cariani com um policial civil encarregado da fiscalização do setor, o que teria sido usado para blindar a empresa e atrapalhar fiscalizações.

Além de Cariani, a promotoria também pediu a condenação dos empresários Fábio Spindola Mota e Rodrigo Gomes Pereira por participação na rede de desvio.

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