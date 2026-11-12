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SÃO PAULO MP vai investigar contratos de R$ 21 milhões da Virada Esportiva de SP após denúncia de vice Mello Araújo apontou suspeitas de superfaturamento e irregularidades em repasses a organizações sociais; promotor pediu documentos à Polícia Civil e à Secretaria Municipal de Esportes

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Polícia Civil a instauração de um inquérito para investigar suspeitas de irregularidades em contratos da Virada Esportiva de 2026, organizada pela Prefeitura de São Paulo.

A solicitação foi feita após denúncias apresentadas pelo vice-prefeito da capital, Coronel Mello Araújo (PL), sobre a destinação de R$ 21,2 milhões em recursos públicos para a realização do evento.

O promotor Silvio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, determinou ainda que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) seja notificada para apresentar documentos relacionados aos contratos e às parcerias firmadas com organizações da sociedade civil.

Na representação, Mello Araújo aponta suspeitas de sobrepreço, possíveis combinações entre entidades, falta de capacidade operacional de organizações contratadas e atividades que, segundo vistorias realizadas por integrantes de seu gabinete, não teriam sido realizadas nos locais e horários anunciados pela prefeitura.

O promotor registrou que há um “farto material” a ser analisado e determinou uma série de medidas para aprofundar a apuração das informações apresentadas pelo vice-prefeito.

Segundo a representação, seis atividades esportivas previstas na programação oficial não foram encontradas nos endereços indicados durante vistorias realizadas no primeiro dia do evento, em 19 de setembro.

Entre as atividades anunciadas estavam uma apresentação de balé infantil, um torneio de malha, um desafio de obstáculos, uma atividade de carrinho de rolimã e ações de alongamento, equilíbrio e respiração.

O gabinete também realizou diligências em endereços de 15 das 22 organizações da sociedade civil que receberam recursos para participar da Virada Esportiva. Em 12 casos, as sedes das entidades não foram localizadas nos endereços informados à administração municipal.

Essas 12 organizações receberam ou tinham previsão de receber R$ 15,78 milhões, o equivalente a aproximadamente 74% dos R$ 21,28 milhões empenhados para as parcerias do evento, segundo o levantamento apresentado ao Ministério Público.

Entre os casos apontados está o do Instituto Movimento ao Esporte Lazer e Cultura (IMELC), contratado por R$ 5,39 milhões para gerenciar, coordenar, organizar, produzir e executar a Virada Esportiva. Durante uma diligência, o gabinete informou ter encontrado uma residência familiar no endereço declarado pela entidade, em Perdizes, na Zona Oeste da capital.

Outro caso citado é o da Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Santa Maria (SERC), que recebeu R$ 1,67 milhão para atividades da Arena Praia. O endereço informado pela organização correspondia a um ginásio esportivo municipal de São Caetano do Sul. Segundo o documento, o presidente da entidade reconheceu que o endereço estava em desacordo com as exigências e afirmou que a organização não dispunha da estrutura necessária.

A representação também questiona os valores previstos para a locação de 20 caiaques e dez pranchas de stand-up paddle. De acordo com a análise apresentada pelo vice-prefeito, o aluguel dos equipamentos custaria cerca de R$ 72 mil, enquanto o termo de fomento firmado com a entidade foi de R$ 1,67 milhão.

A secretária municipal de Esportes, Érika Coimbra, repudiou nesta quarta-feira (11) as denúncias apresentadas pelo vice-prefeito e negou que tenha havido desvio de recursos públicos na realização do evento.

“O evento aconteceu normalmente, com as atividades realizadas e devidamente documentadas. É fundamental que qualquer questionamento sobre a aplicação de recursos públicos seja tratado com seriedade, responsabilidade e base em fatos concretos”, afirmou, em nota.

“Não é aceitável colocar sob suspeita um evento dessa importância sem considerar as comprovações de sua efetiva realização”, completou.

Mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) também rebateu as acusações e disse que Mello Araújo deveria ter procurado os órgãos internos da Prefeitura antes de fazer denúncias públicas.

– Perguntei para Érika [Coimbra], secretária de Esportes, se ele tinha solicitado a ela algum esclarecimento e me disse que não. É importante fiscalizar, mas seria melhor checar– afirmou Nunes, em entrevista coletiva.

O prefeito também contestou a afirmação de que atividades náuticas não teriam sido realizadas. Segundo ele, as ações ocorreram em quatro locais da cidade e há registros em fotos e vídeos.

A Prefeitura informou que fará uma apuração sobre os fatos, ainda pendentes de comprovação.

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