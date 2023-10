MPF inaugura memorial sobre história da instituição em Pernambuco

A- A+

A Procuradoria da República em Pernambuco (PRPE), unidade do Ministério Público Federal (MPF) no estado, com sede no Recife, inaugurará no próximo dia 7 no novembro o memorial que traz aspectos de destaque da história da instituição. A solenidade será realizada na sede da PRPE, no bairro do Espinheiro, a partir das 16h, para convidados.



Participarão da solenidade, além de membros do MPF, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), juízes, promotores e outras autoridades da comunidade jurídica. A visitação ao público será aberta a partir do dia seguinte, em oito de novembro.

Leia também • Dia Mundial do AVC: saiba a importância do socorro imediato • Dia de Finados: 20 mil pessoas devem visitar cemitérios do Recife, estima a prefeitura • Lula dá prioridade a medidas que aumentam a arrecadação, diz ministro Segundo o procurador da República, Alfredo Falcão Júnior, chefe da unidade e idealizador da iniciativa, a intenção é tornar acessível a qualquer pessoa interessada um pouco da atuação do MPF no estado ao longo dos anos. “Sistematizar essas informações de forma que a nossa trajetória não se perca e possa ser conhecida pela sociedade representa não só honrar a missão que o órgão desempenha em Pernambuco, mas contribuir para uma maior proximidade entre a instituição e os cidadãos e cidadãs”, afirma. O espaço será integrado por uma estrutura virtual que contará com uma tela trazendo a galeria de todos os procuradores-chefes da unidade, um totem em que será possível acessar momentos da história do MPF em Pernambuco e painéis com destaques da atuação dos procuradores da República, além de um mosaico com fotos dos integrantes da unidade. A ideia é que seja feita uma atualização do conteúdo virtual periodicamente, com inclusão de novos casos de destaque, imagens e outras informações relevantes para a sociedade.

