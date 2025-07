MPF pede para que plano de reposição de aulas canceladas por violências saia em até 120 dias

A- A+

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para terminar em até 120 dias o plano de reposição de aulas que são canceladas por conta de episódios de violência no entorno das escolas. Esse é um trabalho que já está em andamento em uma comissão específica para o tema no CNE. A recomendação é do procurador Julio José Araujo Junior.

O pedido do MPF é para que o documento aponte "diretrizes necessárias para a adequada reposição de aulas perdidas em razão de operações policiais e violência armada" e também as fomas de "devida reparação aos estudantes e profissionais de educação que sofrerem os seus impactos".

O procurador defende ainda que o documento deve levar em conta a necessidade efetiva de "um plano de reposição de aulas e apontar, entre outros pontos, a insuficiência de atividades remotas, além de não onerar a carga horária do corpo docente, salvo em caso de contrapartida".

No começo deste ano, o Conselho Nacional de Educação (CNE) criou a Comissão de Acompanhamento da Obrigatoriedade de Cumprimento dos 200 Dias Letivos, após uma mobilização da Redes da Maré. A ideia é ter um pacto para monitorar redes que sofrem com aulas suspensas por violência ou por outras questões como fenômenos climáticos extremos. Duzentos dias é o mínimo previsto pela lei brasileira para um ano letivo.

— Em muitos casos, há um arremedo dos dias impactados. A comissão foi formada para que os 200 dias sejam efetivamente cumpridos com qualidade para a aprendizagem — explica a conselheira Cleunice Rehem, que preside a comissão, no começo de julho ao GLobo.

De acordo com Rehem, ainda são discutidas as formas adequadas para a reposição. Entre as opções em debate estão aulas on-line, encontros aos sábados e utilização de dias de férias para reposição. A previsão é que um Pacto Nacional pelo Cumprimento dos 200 Dias Letivos seja apresentado até novembro.

De acordo com Andreia Martins, pesquisadora de Educação e diretora do Redes da Maré, um dos territórios mais impactados com esse problema no Rio, é comum que as aulas perdidas por episódios de violência não sejam repostas de forma adequada.

— As escolas já deixam uma folhinha com as crianças para esses casos ou então mandam alguma tarefa por WhatsApp com instruções. Mas a gente percebe que isso não tem valor pedagógico. Num dia de conflito, o que se vê é uma enorme tensão. É difícil imaginar, no meio disso tudo, uma criança pegar para fazer uma tarefa com qualidade. Muitas vezes, o exercício nem trata do tema que trataria a aula do dia. É uma coisa só para constar, mesmo — afirma a pesquisadora.

No país, 3% dos professores dizem que seus colégios foram impactados por tiroteios ou balas perdidas. No Rio, esse índice é cinco vezes maior, de 16%, segundo dados recolhidos pelo questionário destinado a professores de português e matemática na aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Ministério da Educação.

Outro pedido do MPF é que o CNE estabeleça mecanismos de monitoramento para o acompanhamento da implementação da resolução, "preferencialmente por meio de comitê com participação de entidades como fóruns de educação, sindicatos de profissionais da educação, representantes de pais e responsáveis e organizações que se dedicam à efetivação do direito à educação de moradores de favelas e periferias".

Em maio, o plano do CNE era apresentar o Pacto Nacional pelo Cumprimento dos 200 Dias em dezembro durante um evento nacional. Esse cronograma já tem sido adiantado para pelo menos novembro — o que atenderia o MPF.

Além de orientações para a rede, também está sendo construído um observatório do cumprimento dos 200 dias. A ideia é de que esse organismo — ainda em elaboração — receba as informações da rede e controle quais precisam de ações de reposição e quais são os formatos empregados.

Em nota, a Secretaria municipal de Educação do Rio disse que oferece estratégias como reforço escolar, apoio pedagógico nas próprias unidades, Aulões Cariocas para tirar dúvidas, videoaulas com questões comentadas e materiais específicos de reposição para minimizar os impactos pedagógicos dessas interrupções.

Já o Ministério da Educação (MEC) afirmou que lançou o Programa Escola que Protege, que vai fazer diagnósticos locais; criar protocolo de prevenção, resposta e reconstrução, orientando as redes a lidarem com situações de crise em caso de violência extrema; e formar e fortalecer capacidades locais. A previsão é que a implementação comece “nos próximos meses”.

