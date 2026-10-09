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Justiça MPF processa Shell por enchentes de 2024 e pede R$ 541 milhões As chuvas torrenciais que caíram no sul do país entre abril e maio de 2024 provocaram inundações históricas

O Ministério Público Federal (MPF) moveu uma ação contra a Shell Brasil pedindo mais de R$ 541 milhões por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e deixaram quase 200 mortos em 2024, segundo documento judicial obtido pela AFP nesta sexta-feira (9).

As chuvas torrenciais que caíram no sul do país entre abril e maio de 2024 provocaram inundações históricas. Além das 183 pessoas que morreram, cerca de meio milhão ficaram desalojadas e os danos materiais atingiram níveis sem precedentes.

Para o MPF, a responsabilidade da Shell Brasil é proporcional à contribuição de sua controladora para o aquecimento global, estimada em 2% das emissões históricas mundiais de gases de efeito estufa.

“É a primeira vez que uma procuradoria nacional processa uma grande empresa petrolífera por uma catástrofe climática”, declarou Maria Antonia Tigre, do Centro Sabin de Direito sobre Mudanças Climáticas, da Universidade Columbia, à AFP.

A Shell já enfrenta uma ação judicial no Reino Unido movida por vítimas de um tufão nas Filipinas. A iniciativa do Ministério Público brasileiro representa uma nova etapa na ofensiva judicial global contra as gigantes do petróleo. A ONG Instituto Preservar é coautora do processo.

“A presente Ação Civil Pública tem por objeto a responsabilização civil ambiental-climática da empresa ré pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes do evento climático extremo que atingiu o estado do Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024”, afirma o MPF no documento.

Segundo a ação, a petroleira deve responder por “sua contribuição histórica e continuada para as emissões globais de Gases de Efeito Estufa (GEE) associadas à exploração, produção e comercialização de combustíveis fósseis”.

O Ministério Público pede R$ 270,5 milhões por danos ambientais e danos morais climáticos, além de outros R$ 270,5 milhões por danos materiais, totalizando cerca de R$ 541 milhões.

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