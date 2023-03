A- A+

BRASIL MPF vai investigar descarte bilionário de vacinas pelo Ministério da Saúde O gasto com produtos vencidos desde 2019 no ministério soma-se em R$ 2,2 bilhões, sendo R$ 639 mil somente do custo de incineração

A Procuradoria da República no Distrito Federal determinou a abertura de um inquérito civil para investigar a existência de irregularidades no descarte de vacinas e remédios que perderam a validade e foram incinerados pelo Ministério da Saúde entre 2019 e 2023. Somente de imunizantes contra a Covid-19, foram 39 milhões de doses vencidas, um prejuízo de R$ 2 bilhões.

Dos 42 tipos de insumos disponibilizados pela pasta no SUS, após os imunizantes de Covid, as campeãs de desperdício no período foram as vacinas de BCG (11,8 milhões de doses), dupla viral (10,2 milhões), pentavalente (3,5 milhões), tetra e tríplice viral (2,3 milhões) febre amarela (365 mil), influenza (329.860) e poliomielite (31.335).

O gasto com produtos vencidos desde 2019 na Saúde soma-se em R$ 2,2 bilhões, sendo R$ 639 mil somente do custo de incineração. O Ministério Público Federal irá apurar atos de improbidade administrativa e se o desperdício é configurado como “danos ao patrimônio”.



A determinação foi assinada na última segunda-feira pela procuradora da República Anna Carolina Resende Maia Garcia. O Ministério da Saúde deverá apresentar quais foram os medicamentos jogados fora nos últimos cinco anos devido ao prazo de validade e apontar os responsáveis pela distribuição da área, além de apontar as medidas adotadas para evitar novas perdas.

Nos próximos 90 dias, mais 5 milhões de doses contra Covid vencem. Outras 15 milhões terão seu prazo de validade expirado em 180 dias. A atual gestão responsabiliza o governo de Jair Bolsonaro pelo prejuízo.

“O Ministério da Saúde informa que o atual cenário de desperdício de vacinas, medicamentos e outros insumos de saúde reflete o descaso do governo anterior. Inclusive, o governo anterior negou à equipe de Transição informações sobre estoques e validade desses produtos”, diz a pasta em nota.

O Ministério da Saúde de Lula diz “trabalhar na adequação dos estoques, aprimoramento do planejamento e estratégia de distribuição”.

