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saúde Mpox: com quase 400 casos, Rio passa a atualizar diariamente os dados Uma pessoa morreu no estado devido à doença

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro decidiu que atualizará diariamente, a partir desta segunda-feira (16), os números de casos da mpox, doença infecciosa viral que tem 396 casos confirmados e uma morte no estado no ano de 2026. Outros 281 casos registrados estão em investigação para confirmar ou descartar o vírus Mpox.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número de notificações da doença tem crescido no estado desde a semana epidemiológica de 13 a 19 de setembro. Desde então, o número de casos semanais notificados aumentou 15 vezes, ao passar de 13 casos naquela semana, para 206 na semana de 8 a 14 de novembro.

As autoridades sanitárias do estado informaram que capacitaram 500 profissionais de saúde sobre cuidado com pacientes com suspeita da doença. Também está sendo oferecido um suporte técnico para os 92 municípios, a fim de que eles possam fazer ações de enfrentamento á doença causada pelo vírus.

Os sintomas da doença incluem erupções e lesões na pele, aumento dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Pessoas com HIV apresentam maior risco de agravamento das condições clínicas.

O Mpox é transmitido pelo contato com pessoas infectadas, em especial pelo contato direto com lesões da pele e mucosas.

A recomendação é que os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde busquem uma unidade de saúde para se vacinar. Neste público estão profissionais de laboratórios que manipulam amostras do vírus, pessoas com condições específicas de imunodeficiência, quem vive com HIV ou aids, usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV e pessoas que tiveram contato direto de alto risco com alguém doente.

A doença recebeu esse nome (mpox ou monkeypox) porque foi inicialmente identificada em macacos mantidos em cativeiro em um laboratório de pesquisas da Dinamarca, em 1958. O primeiro caso em humanos foi registrado em 1970, na República Democrática do Congo.

Desde os anos 2000, surtos vêm sendo registrados. O principal deles, que atingiu o Brasil, iniciado em maio de 2022, deixou 14 mortos, além de mais de 10,5 mil pessoas infectadas naquele ano. Em 2026, o país tem 1.099 casos e uma morte confirmados.

O vírus infecta não apenas humanos, como também outros mamíferos. Acredita-se que o reservatório natural do vírus, ou seja, as espécies que servem como principal abrigo para o Mpox na natureza, sejam pequenos roedores.

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