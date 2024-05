Mpox: EUA alertam para o ressurgimento de uma versão mais mortal da infecção

A- A+

Com os eventos programados para o mês do orgulho gay programados em todo o mundo para as próximas semanas, as autoridades dos Estados Unidos estão se preparando para o retorno da Mpox (MPXV), a doença infecciosa anteriormente chamada de varíola dos macacos que atingiu dezenas de milhares de homens gays e bissexuais em todo o mundo em 2022. Uma combinação de mudanças comportamentais e vacinação reprimiu esse surto, mas a maioria das pessoas em risco ainda não foi imunizada.



Na quinta-feira, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país alertaram para uma versão mais mortal do Mpox, a qual está atualmente sendo disseminada na República Democrática do Congo (RDC), e solicitaram as pessoas em risco a serem vacinadas o mais rapidamente possível. Nenhum caso desse subtipo foi identificado fora de África até agora. No entanto, a escalada da epidemia no Congo representa, no entanto, uma ameaça global, tal como as infecções na Nigéria desencadearam o surto de 2022, afirmam os especialistas.

— Este é um exemplo muito importante de como uma infecção em qualquer lugar é potencialmente uma infecção em qualquer lugar e por que precisamos continuar a melhorar a vigilância de doenças em todo o mundo — ressalta Anne Rimoin, epidemiologista da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Rimoin estuda o Mpox no Congo há mais de 20 anos e alertou pela primeira vez sobre o seu potencial de propagação global em 2010.

O CDC está se concentrando em encorajar os americanos em maior risco a serem vacinados antes do ressurgimento do vírus. Os esforços de divulgação da agência incluem o envolvimento com grupos de defesa e influenciadores das redes sociais que têm amplo apelo entre a comunidade LGBTQIAPN+. Em Dezembro, a agência instou os médicos a permanecerem alertas para possíveis casos em viajantes provenientes do Congo.

Existem dois tipos principais: Clade I, o tipo dominante no Congo, e Clade II, uma versão do qual causou o surto global de 2022. (Um clado é um grupo de vírus genética e clinicamente distinto.) Ambos circulam naÁfrica há décadas, irrompendo esporadicamente em surtos.

Pessoas infectadas podem apresentar febre, dor de cabeça intensa e dor nas costas, seguidas de erupção na pele. Muitos pacientes também desenvolvem feridas dolorosas, muitas vezes no local da infecção. As pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos, incluindo as que vivem com HIV, têm maior probabilidade de ficar gravemente doentes e morrer.

A versão do vírus que causou o surto de 2022, chamada Clade IIb, levou a mais de 30.000 casos nos Estados Unidos naquele ano. A epidemia acalmou-se em 2023, com apenas cerca de 1.700 casos, mas agora mostra sinais de ressurgimento: o número de casos no país este ano é quase o dobro do registado no mesmo período do ano passado.

No Congo, até 14 de Abril, o vírus do Clade I provocou cerca de 20.000 casos e quase 1.000 mortes desde Janeiro de 2023. A infecção pelo Clade I tem uma mortalidade de cerca de 5%, em comparação com menos de 0,2% do Clade IIb. Mais de três quartos das mortes no Congo relacionadas com Mpox do primeiro tipo ocorreram entre crianças com menos de 15 anos.

Segundo os cientistas, a maioria dos casos entre crianças neste caso resulta do contato direto com animais infectados, como macacos, esquilos, ou da ingestão de carne de caça contaminada. As crianças podem viver em famílias superlotadas e, em geral, ter problemas de saúde.

O país é perturbado por conflitos armados, inundações, pobreza, subnutrição e múltiplas doenças infecciosas, incluindo cólera, sarampo e poliomielite.

Nos EUA, um teste aprovado pela agência sanitária do país, a Food and Drug Administration, detecta todas as versões do Mpox, mas não consegue distinguir entre elas. Um resultado positivo nesse teste deve ser seguido por testes mais específicos que possam identificar qual , aponta Jennifer McQuiston, vice-diretora da Divisão de Patógenos de Alta Consequência do CDC.

Duas doses da vacina são mais poderosas do que uma, com uma eficácia de até 90%, de acordo com uma análise realizada no mês passado de 16 estudos. Mesmo quando a vacina não preveniu infecções, atenuou a gravidade e a duração da doença. Ainda assim, menos de um em cada quatro americanos em risco recebeu duas doses.

— Continuamos a saturar a população com mensagens e a aceitação não está mudando muito — analisa McQuiston, sugerindo a necessidade de abordagens mais criativas.

Em 2022, a vacina estava disponível apenas nos EUA através de agências federais e foi afetada por problemas de entrega, limitando a sua disponibilidade; agora está disponível comercialmente. A Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda vacinas para os países africanos, tem demorado a aprová-las e nem sequer iniciou o processo de aprovação.

Ainda assim, o grupo consultivo da OMS sobre imunizações recomendou que, quando disponível, a vacina possa ser usada para proteger adultos e crianças em risco, segundo Rosamund Lewis, que lidera a resposta Mpox da OMS.

— É muito melhor ajudá-los a controlar este surto antes que ele se espalhe para outras áreas e se torne um risco global. E, eticamente, é a coisa certa a fazer — constata McQuiston.

