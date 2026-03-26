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Varíola dos macacos

'Mpox não é um motivo de alerta', diz secretária do Ministério da Saúde

Brasil tem 140 casos confirmados e 9 suspeitos da doença em 2026

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Mpox- Um paciente mostra a mão com uma ferida causada por uma infecção pelo vírus da varíola dos macacosMpox- Um paciente mostra a mão com uma ferida causada por uma infecção pelo vírus da varíola dos macacos - Foto: Ernesto Benavides/AFP

O Brasil tem 140 casos confirmados e 9 suspeitos de mpox em 2026, segundo o painel de casos divulgado pelo Ministério da Saúde. No entanto, na avaliação da pasta, o cenário ainda não representa motivo de alerta.

— A Secretaria de Vigilância e Saúde tem monitorado diariamente. Por enquanto não é um motivo de alerta maior. Estamos em contato o tempo todo com os estados e acompanhando esses casos — diz a secretária de Ciência e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda Denegri, em entrevista ao GLOBO.

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Além disso, a secretária afirma que não houve alterações na entrada de insumos para produção de medicamentos farmacológicos no Brasil em meio ao cenário de instabilidade global decorrente da guerra no Irã, que já dura quase um mês.

— Hoje ainda não tivemos impacto — avalia.

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