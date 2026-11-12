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Saúde Mpox no Brasil: vírus que causou crise na África avança em SP e outros Estados Apesar do crescimento dos registros, os números são, respectivamente, 90,3% e 92,9% inferiores aos registrados em 2022, quando o país contabilizou 10,5 mil casos e 14 mortes

O Brasil já contabiliza 1.023 casos de mpox e uma morte pela doença em 2026, segundo o levantamento mais recente, divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 12. De acordo com a pasta, houve aumento nas notificações em outubro, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal.

Apesar do crescimento dos registros, os números são, respectivamente, 90,3% e 92,9% inferiores aos registrados em 2022, quando o país contabilizou 10,5 mil casos e 14 mortes.

O Estado de São Paulo registrou 377 casos confirmados e prováveis de mpox entre janeiro e novembro deste ano.

Autoridades estaduais identificaram uma mudança no perfil de circulação do vírus, causada pela cepa 1b. Até março deste ano, apenas a cepa 2 do vírus havia sido identificada no Brasil.

O painel de monitoramento do ministério aponta aumento nas notificações a partir da segunda quinzena de outubro. Entre os dias 18 de outubro e esta quinta, 12 de novembro, foram contabilizados 118 casos confirmados e prováveis, sem registro de mortes. No mesmo período do ano passado, o país havia registrado 333 casos.

A mpox é uma infecção viral transmitida principalmente pelo contato próximo com lesões, pele ou secreções de pessoas infectadas. Objetos contaminados, como roupas e lençóis, também podem transmitir o vírus.

Os sintomas incluem lesões na pele e nas mucosas, ínguas, febre, dores no corpo e cansaço. Algumas pessoas apresentam poucas lesões e não têm febre.

Doença avança em outros Estados

No Rio de Janeiro, foram registrados 386 casos e uma morte por mpox. O aumento das notificações começou no fim do mês passado. Entre os dias 25 de outubro e 12 de novembro, o Estado contabilizou 162 casos confirmados e prováveis.

No Ceará, foram 59 registros confirmados e prováveis até o momento. O número é 350% maior que o de 2025, quando o Estado contabilizou 13 casos. Não houve mortes pela doença.

Já no Distrito Federal, foram registrados 39 casos confirmados e prováveis, dos quais 29 ocorreram nas últimas duas semanas. Não houve registro de óbitos.

Ministério garante vacinas

O Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 25 mil doses de vacina contra mpox, com previsão de entrega em três semanas. O lote reforçará o estoque estratégico nacional.

A negociação foi realizada por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), mecanismo de cooperação internacional para acesso a vacinas. Segundo a pasta, a oferta inicial era de 20 mil doses e foi ampliada em 5 mil após conversas com o fabricante dinamarquês.

A empresa é a única fabricante do imunizante e há uma escassez mundial do produto. Por conta disso, o ministério orientou Estados e municípios a adotar a aplicação intradérmica da vacina A pasta afirma que a estratégia permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com a quantidade convencional, em grupos específicos.

Quem pode se vacinar?

A vacina contra mpox não faz parte do calendário de rotina. A imunização é direcionada a públicos específicos, considerando o risco de agravamento. No público-alvo estão:

- Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox;

- Pessoas com condições específicas de imunodeficiência;

- Indivíduos vivendo com HIV ou aids;

- Pacientes que utilizam a profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP).

A vacina também pode ser indicada para pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados de mpox, após avaliação da vigilância em saúde.

O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias. Segundo o ministério, integrantes do público-alvo devem procurar o serviço de referência onde já realizam acompanhamento para cadastro e agendamento.

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