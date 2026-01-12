Seg, 12 de Janeiro

SAÚDE

Mpox: SP identifica segundo caso de cepa que causou surto na África

Residente de Portugal de 39 anos esteve no país e foi atendido no Hospital Emílio Ribas; governo diz que não há contactantes com sintomas

Vírus da mpox (verde) infectando células (em magenta)Vírus da mpox (verde) infectando células (em magenta) - Foto: NIAID/Divulgação

O estado de São Paulo confirmou o segundo caso da nova cepa da Mpox, chamada clado 1b, no país. O quadro é de um homem, residente em Portugal, de 39 anos. Os primeiros sintomas do paciente, diz a nota do governo do estado enviada ao Globo, ocorreram no final de dezembro. O caso foi confirmado no sábado, dia 10 de janeiro.

O atendimento do paciente foi realizado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o homem permaneceu internado por um dia. Ele recebeu orientações sobre a infecção e, neste momento, já retornou ao seu país de origem.

Em nota, o governo diz que não há "sintomas entre os contatos identificados no local de hospedagem do paciente". A doença, é importante dizer, é transmitida por meio de contato próximo. Objetos infectados como roupas de cama, toalhas, pratos e utensilhos também podem colaborar coma disseminação do vírus.

O primeiro caso do clado 1b no estado foi identificado em março do ano passado. Na ocasião, a mulher que foi detectada com o vírus recebeu pessoas que viajavam do Congo em sua residência.

Essa cepa da Mpox, desde o início de 2024, tem causado uma série de casos da doença na República Democrática do Congo e em outros países vizinhos.

