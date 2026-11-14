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VÍRUS Mpox: variante que causou crise na África avança no Brasil; veja sintomas e tratamento da doença O Brasil chegou a 1.009 casos de mpox e a primeira morte pela doença foi confirmada no país, em um paciente na cidade do Rio

O Brasil chegou a 1.009 casos de mpox até a última quarta-feira, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Além disso, a primeira morte pela doença foi confirmada no país, em um paciente na cidade do Rio.

A doença — caracterizada por sintomas como febre, dores e lesões por todo o corpo — tem tido uma aceleração de casos desde outubro, conforme informações da pasta. Avaliações estaduais apontam que o subtipo 1b da doença começou a ganhar espaço no país e passou a figurar como a principal cepa de transmissão em algumas localidades.

A mudança de cepa dominante em algumas regiões do país inspira preocupação porque trata-se da linhagem que foi identificada no surto que acometeu a República Democrática do Congo (RDC) ao longo de uma grande crise em 2024. Na ocasião, foi atribuída a essa subvariante um indicativo de que seria mais infecciosa e grave.

Aqui no Brasil, porém, especialistas defendem que ainda será preciso acompanhar um pouco mais o desenrolar de diagnósticos para identificar o comportamento dos casos relacionados ao clado 1b, agora mais presente entre os diagnósticos conhecidos. Em relação ao óbito confirmado, o paciente tinha uma doença imunossupressora já existente.

Independente da variante, a mpox continua caracterizada por lesões cutâneas ou mucosas, febres, aumento dos linfonodos e dores musculares. O tratamento também não muda de acordo com o clado e é baseado em cuidados clínicos de suporte, com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas.

Prevenção e cuidados

A principal orientação das autoridades de saúde é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas. A quantidade de lesões varia; embora sejam mais frequentes no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, elas podem surgir em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais.

A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados.

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