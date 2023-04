MPPE afirma que realizou inspeção no Lar Paulo de Tarso, há um mês, e não encontrou irregularidades

A- A+

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) divulgou nota oficial sobre o incêndio que atingiu o Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, na manhã desta sexta-feira (14), e que resultou nas mortes de quatro pessoas.

O texto informa que a instituição de acolhimento a criança em situação de risco social passou, há um mês, por uma inspeção da Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, no mês passado. Na ocasião, não teriam sido identificadas irregularidades no local.

Representantes da Promotoria, além dos Centros de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAO Infância e Juventude) e da Cidadania (CAO Cidadania), voltaram à instituição nesta sexta-feira (14). Eles acompanharam as medidas de urgência adotadas para proteger as crianças resgatadas.



Doações

Uma campanha para arrecadar doações para o Lar Paulo de Tarso está sendo mobilizada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A sede do MPPE (Ed. Roberto Lyra - Rua do Imperador Pedro II, 473, Santo Antôn) também está servindo como ponto de entrega das contribuições. Móveis, roupas, sapatos e brinquedos podem ser deixados na administração do prédio.

Confira a nota do MPPE:



O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio das 1ª, 2ª e 33ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital e dos Centros de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAO Infância e Juventude) e da Cidadania (CAO Cidadania), esteve no Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, na manhã desta sexta-feira (14), para acompanhar as medidas de urgência adotadas para salvaguardar a integridade das crianças resgatadas.

Segundo a Promotora de Justiça Jecqueline Elihimas, o trabalho de apuração das razões do incêndio já foi iniciado pela Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML), Instituto de Criminalística (IC) e Corpo de Bombeiros. Além disso, há um mês, foi realizada uma inspeção pela Promotoria, e, na ocasião, não foram identificadas irregularidades no local.

A casa possuía 15 crianças acolhidas no momento do incidente que resultou no óbito de três crianças e uma cuidadora. Oito crianças encontram-se em estado grave, no Hospital da Restauração, enquanto outras quatro estão em estado estável, no Hospital Geral de Areias (PAM).

Doações - Diante da grave situação, a instituição está recebendo doações. Estão necessitando de: sofá, camas, guarda-roupa, geladeira, fogão,TVs, utensílios de cozinha, ventiladores, mesas e cadeiras, além de roupas, sapatos e brinquedos para meninas de 0 a 11 anos e meninos de 6 a 11 anos. Veja como colaborar:

Pix: 35.618.933/0001-21 (CNPJ)

Razão social: Instituição de Caridade Lar Paulo de Tarso

Banco: Banco do Brasil (001)

Agência: 1245-9

Conta corrente: 119346-5

Ponto de coleta

Ministério Público de Pernambuco - Ed. Roberto Lyra.

Rua do Imperador Pedro II, 473.

Santo Antônio - Recife/PE

Entregar na administração do prédio

