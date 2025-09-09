MPPE, Apevisa e Vigilância Sanitária interditam clínicas em Jaboatão dos Guararapes
Operação conjunta identificou irregularidades graves em estabelecimentos de saúde e bem-estar no bairro de Piedade
Duas clínicas foram interditadas na manhã desta terça-feira (9), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, após fiscalização integrada entre o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e a Vigilância Sanitária municipal. A ação também contou com a participação de conselhos profissionais e da Polícia Civil.
Durante a operação, os fiscais constataram diversas irregularidades, como ausência de licença sanitária, venda de suplementos sem autorização, uso de equipamentos sem registro, medicamentos vencidos, falhas no processo de esterilização e procedimentos realizados por profissionais não habilitados.
Além das interdições, um estabelecimento foi fechado voluntariamente e outro estava inativo no endereço informado.
Uma das clínicas interditadas funcionava sem licença sanitária, não possuía registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO) e comercializava suplementos de forma irregular.
Já a clínica odontológica apresentou falhas éticas, o que levou à interdição e à notificação do profissional responsável. Os gestores terão de regularizar a situação junto aos conselhos competentes para retomar as atividades.
Autoridades reforçam alerta à população
A secretária de Saúde de Jaboatão, Zelma Pessôa, destacou a gravidade do caso:
“Nosso dever é proteger a população contra riscos que muitas vezes não são visíveis, mas colocam vidas em perigo. Essa fiscalização é um recado claro de que não vamos admitir práticas ilegais ou sem respaldo técnico. Saúde e segurança devem estar sempre acima de qualquer interesse comercial.”
Já a gerente da Vigilância Sanitária do município, Adeílza Ferraz, ressaltou a importância da ação integrada:
“Isso garante mais efetividade na fiscalização. A população precisa estar atenta e buscar sempre clínicas regularizadas. Nossa missão é garantir que o cidadão receba serviços de saúde de forma ética, segura e dentro da legalidade.”
