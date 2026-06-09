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Educação MPPE convoca audiência pública para discutir educação especial em escolas particulares do Recife Audiência deve debater o acesso e a garantia da permanência de estudantes com deficiência nesta quinta-feira (11)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio da 22ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, convoca audiência pública para esta quinta-feira (11), às 9h, para debater sobre a educação especial e inclusiva para estudantes com deficiência nas instituições privadas de ensino no Recife durante o ano letivo de 2026.

A audiência pública ocorre no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, área central da cidade, e será presidida pelo Promotor de Justiça Salomão Abdo Aziz Ismail Filho.



O promotor pretende revisar e rediscutir compromissos pactuados em audiências públicas anteriores promovidas pelo MPPE entre os anos de 2023 e 2025 relacionadas à educação especial no Recife.

Os interessados devem se inscrever previamente por meio de formulário on-line, podendo realizar inscrições presenciais no dia do evento que respeitem a capacidade do local do evento.

A programação prevê a abertura dos trabalhos, exposições de participantes inscritos, espaço para perguntas e debates, além da formulação de propostas e recomendações.

Poderão participar representantes de órgãos públicos, entidades ligadas à educação inclusiva, sindicatos, conselhos, instituições de ensino e demais interessados no tema.

Segundo o Promotor de Justiça Salomão Abdo Aziz Ismail Filho, a audiência busca fortalecer o diálogo entre sociedade civil, poder público e instituições particulares de ensino sobre os permanentes e atuais desafios da inclusão escolar.

Foram convidados representantes do Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Educação do Recife, Assembleia Legislativa de Pernambuco, Câmara Municipal do Recife, Conselhos Estadual e Municipal de Educação, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE), Sindicato dos Professores de Pernambuco (SINPRO), OAB-PE, UNICEF e entidades ligadas à defesa da educação especial e inclusiva.

Serviço

Audiência pública para discutir educação especial em escolas particulares do Recife

Data: 11 de junho de 2026

Horário: 9h

Local: Centro Cultural Rossini Alves Couto - R. do Hospício, 849, Boa Vista, Recife/PE

Inscrições: Formulário

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