MPPE cria material com foco na prevenção e no enfrentamento da violência nas escolas; confira

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) fez um material institucional com foco na prevenção e no enfrentamento da violência no ambiente estudantil.

A série de cards com dicas, divulgada nesta quinta-feira (13), é voltada para a população no geral, que pode ajudar nesse processo junto às comunidades escolares.

Na quarta (12), o MPPE emitiu nota técnica a promotores e promotoras de Justiça com orientações sobre como atuar em episódios de violência escolar.

A medida ocorre depois de semanas de medo e apreensão de pais e alunos por causa de ataques recentes a instituições de ensino no Brasil.

Na segunda (10), em Manaus, um garoto feriu superficialmente uma professora e dois colegas em um ataque com faca. Ja na terça (11), no Recife, um menino de 12 anos foi apreendido após simular um ataque a uma escola no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul da cidade.

Documento do MPPE

Entre outras coisas, o documento do MPPE pede que a pessoa "evite disseminar notícias ou opiniões que estimulem mais violência ou medo". Também sugere que não sejam compartilhados vídeos de ameaças ou a imagem de eventuais envolvidos.

Ainda no campo da informação, o material destaca que é preciso priorizar "o compartilhamento de informações dos órgãos oficiais".

Confira o material do MPPE:

Enfrentamento da violência escolar em Pernambuco

Ainda nesta quinta (13), o Governo de Pernambuco divulgou, no Diário Oficial, protocolo de atuação mediante ameaças de violência em unidades de educação.

As orientações são válidas para as redes particular e pública de ensino do Estado.

Confira, aqui, o protocolo publicado no Diário Oficial de Pernambuco.

Outra importante medida tomada pela gestão estadual foi a criação de um canal de denúncias para situações de emergências escolares envolvendo violência. O 197 já está disponível.

Confira mais detalhes sobre o canal clicando aqui.

