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PERNAMBUCO Operação do MP contra quadrilha investigada por fraudar concursos cumpre mandados em Pernambuco Operação foi deflagrada em conjunto pelos ministério públicos de Pernambuco e de Alagoas

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão para desarticular um grupo criminoso investigado pela prática de fraude em concursos públicos com a Operação Babet, deflagrada nesta terça-feira (17).

Em Pernambuco, os mandados estão sendo cumpridos no Recife e em cidades da Região Metropolitana e no Agreste, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).



Um outro mandado de prisão e dois de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Alagoas, onde as investigações foram iniciadas.

Segundo a corporação, a Operação Babet conta com o apoio operacional das Polícias Civil e Militar.

A origem da apuração veio por meio do Ministério Público de Alagoas (MPAL), que identificou irregularidades no concurso para a Guarda Municipal do município alagoano de Rio Largo.

Durante as investigações, constatou-se que o grupo vinha utilizando, de maneira reiterada, de diferentes manobras e artifícios destinados para auxiliar na fraude dos certames públicos.

Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos de interesse investigativo, que serão submetidos à análise técnica.

Conduta

As investigações também apontaram que as práticas criminosas não se restringiram ao concurso que foi monitorado pelo MPAL.

Dois dos investigados que são alvos dos mandados de prisão foram, recentemente, responsáveis pela suposta prática de conduta delituosa da mesma natureza também em Pernambuco.

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