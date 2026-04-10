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FRAUDE MPPE denuncia 8 acusados de fraude em pedidos de isenção de taxa de preservação ambiental em Noronha De acordo com o ministério, os acusados fingiram que iam para a Ilha para trabalhar com serviços gerais

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou oito pessos acusadas de fraudar pedidos de insenção da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) de Fernando de Noronha. O tributo é cobrado para a entrada de não residentes do arquipélago, no valor de R$ 105,79 por dia na Ilha.

De acordo com o MPPE, os oito denunciados se dividiam em dois grupos. O primeiro era composto por cinco turistas - que seriam os "clientes" na ação. Eles forjaram documentos alegando que iriam para a Ilha para trabalhar como auxiliares de serviços gerais para não precisar pagar a taxa.

Eles eram, na verdade, três médicos, uma advogada e um economista. Os outros três acusados eram residentes de Fernando de Noronha e facilitavam a operação fraudulenta.



Os oito acusados foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (Artigos 299 e 304 do Código Penal, respectivamente). Eles também respondem pela prática de crime contra a ordem tributária por meio de fraude para se eximir do pagamento de tributo (Artigo 2º, inciso I da Lei Federal nº 8.137/90).

Como o crime era praticado

Os grupos enviavam requerimentos de não incidência da TPA, que permite insenção do pagamento da taxa principalmente a: moradores, parentes de 1º grau, profissionais a serviço, pesquisadores autorizados e crianças menores de 5 ano.

O argumento utilizado nos documentos falsos era de que os cinco turistas haviam sido contratados para trabalhar como auxiliares de serviços gerais em Fernando de Noronha.

Quando a Administração da Ilha analisou os documentos, no entanto, "identificou que os antecedentes criminais dos indivíduos apontavam como ocupação três médicos, uma advogada e um economista", segundo o MPPE.

Já os três residentes de Fernando de Noronha contribuíam de forma diferente. Um deles recebia e organizava as solicitações de isenção do TPA e de compra de passagens com tarifa reduzida, atuando como um "despachante".

Outro fazia o papel de "contratante" dos supostos turistas, com o objetivo de dar legalidade aos pedidos de isenção; e o terceiro residente emprestava seu e-mail e carteira de morador em troca de pagamentos periódicos.



Ao identificar a irregularidade, os pedidos de isenção foram negados, e os cinco nem chegaram a viajar para o arquipélago, segundo a Administração de Fernando de Noronha.

Denunciados seguem à disposição da Justiça após tentarem fraudar taxa de isenção para entrada em Fernando de Noronha | Foto: Bruna Roveri/ICMBio Noronha

Intimação

Após serem intimados pelo poder público a comprovar o exercício da profissão, os cinco supostos turistas enviaram novos antecedentes criminais com a descrição genérica de "serviços gerais" como ocupação. Esses documentos foram acompanhados de declarações de prestação de serviços emitidas por empresas registradas em nome dos beneficiados, que atestaram as funções uns dos outros.

Para o promotor de Justiça Fernando Mattos, esse envio de documentos apenas "evidencia colaboração consciente e recíproca para conferir aparência de legitimidade documental a vínculos sabidamente inverídicos".

"O dolo dos denunciados emerge da própria dinâmica dos fatos: a utilização coordenada de formulários, contratos, antecedentes e declarações empresariais para apresentar uma realidade inexistente, com o objetivo de afastar a exigibilidade da Taxa de Proteção Ambiental", completou, no texto da denúncia.

Além de requerer à Justiça a condenação criminal, a Promotoria de Justiça de Fernando de Noronha também oficiou o Cremepe, Corecon-PE e OAB-PE para dar ciência do processo e requerer a abertura de procedimentos disciplinares aos acusados.

O que diz a Ilha

Procurada pela reportagem, a Administração de Fernando de Noronha informou que a denúncia do caso partiu do chefe do setor migratório do arquipélago, André Bonfim. Ele enviou um relatório circunstanciado e dossiê, apontando tentativas de ingresso irregular na Ilha.

A Administração informou também que instaurou procedimento investigativo e está realizando uma "apuração minuciosa". "Já ouvimos pessoas suspeitas, surgiram novos elementos e outros possíveis envolvidos, e aprofundaremos as investigações para identificar a extensão dos fatos e eventual prejuízo causado à Administração", destacou.

"A isenção buscada de forma ilícita gera prejuízos significativos à arrecadação da ilha, além de permitir benefícios indevidos, como passagens com valores reduzidos e acesso facilitado ao Parque Nacional. Trata-se de uma conduta grave, cuja pena pode variar de um a três anos de reclusão", completou.

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