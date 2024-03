MPPE denuncia homem que confessou ter matado turista carioca em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

A- A+

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ofereceu denúncia contra o homem suspeito de matar o turista carioca Talles do Couto Lemgruber Kropf, de 35 anos, durante um assalto em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, em 14 de fevereiro deste ano.

Edva Alexandre da Silva, de 35 anos, foi denunciado pelo crime de latrocínio, que é quando ocorre o roubo seguido de morte. Ele, que confessou o crime, está preso desde o dia 23 de fevereiro, no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Era madrugada quando Talles de Couto, que havia saído de uma festa de Carnaval particular em Olinda, na RMR, seguiu para Boa Viagem, onde estava hospedado, para encontrar amigos em um bar. Nas proximidades do local combinado, na avenida Domingos Ferreira, a vítima foi abordada pelo criminoso, que desferiu golpes de faca na região do tórax.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o turista, que era engenheiro, chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Nove dias após o crime, o suspeito, que vivia em situação de rua, foi encontrado na casa de familiares em um conjunto habitacional no bairro do Pina, no Recife. Segundo o delegado Caio Morais, responsável pelo caso, o homem teria roubado o celular da vítima com objetivo de vender e conseguir dinheiro para comprar drogas.

"Ele é usuário de crack, viciado. A explicação que ele nos deu foi de que, quando está na ânsia do consumo, ele costuma praticar pequenos delitos para conseguir dinheiro e usar drogas", destacou Morais, na data da prisão.

O suspeito já tinha outras passagens pela polícia por crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio, e havia sido liberado do sistema penitenciário em 31 de janeiro, poucos dias antes do latrocínio contra Talles.

