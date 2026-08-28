A- A+

Denúncia MPPE denuncia quatro pessoas pela morte de menino de 7 anos em parque aquático de Olinda Caso aconteceu em julho deste ano no Parque Aquático Via Park, no bairro de Sapucaia, em Olinda

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou quatro pessoas pela morte do menino de 7 anos que se afogou em um parque aquático de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



O caso aconteceu em julho deste ano no Parque Aquático Via Park, no bairro de Sapucaia, e teve o inquérito concluído pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na última terça-feira (25).



Segundo a PCPE, o procedimento foi remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) com o indiciamento de quatro pessoas com as responsabilidades individualizadas.

Os denunciados estão sendo acusados pelos seguintes crimes:

abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte;



homicídio culposo por omissão imprópria, com inobservância de regra técnica de profissão;



e homicídio qualificado pela asfixia, na modalidade de dolo eventual.

Em nota, o MPPE confirmou o recebimento do inquérito policial e ofereceu a denúncia, ajuizando o processo criminal na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda, que aguarda a apreciação do Poder Judiciário.



Relembre o caso

O menino de 7 anos morreu afogado em uma piscina do parque aquático no dia 25 de julho. Ele estava acompanhado da mãe no dia da morte.



Depois de ser retirado da água, o garoto chegou a receber os primeiros socorros e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.



O Via Park chegou a fechar temporariamente após a morte. Na época, o parque afirmou que prestou socorro à vítima no local, manifestou solidariedade à família e que estava colaborando com as autoridades para esclarecer o caso.

Veja também