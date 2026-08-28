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Denúncia

MPPE denuncia quatro pessoas pela morte de menino de 7 anos em parque aquático de Olinda

Caso aconteceu em julho deste ano no Parque Aquático Via Park, no bairro de Sapucaia, em Olinda

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Menino de 7 anos morreu afogado em piscina do Olinda Via Park, no bairro da Sapucaia, no dia 25 de julhoMenino de 7 anos morreu afogado em piscina do Olinda Via Park, no bairro da Sapucaia, no dia 25 de julho - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou quatro pessoas pela morte do menino de 7 anos que se afogou em um parque aquático de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso aconteceu em julho deste ano no Parque Aquático Via Park, no bairro de Sapucaia, e teve o inquérito concluído pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na última terça-feira (25).

Segundo a PCPE, o procedimento foi remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) com o indiciamento de quatro pessoas com as responsabilidades individualizadas.

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Os denunciados estão sendo acusados pelos seguintes crimes:

Em nota, o MPPE confirmou o recebimento do inquérito policial e ofereceu a denúncia, ajuizando o processo criminal na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda, que aguarda a apreciação do Poder Judiciário.

Relembre o caso
O menino de 7 anos morreu afogado em uma piscina do parque aquático no dia 25 de julho. Ele estava acompanhado da mãe no dia da morte.

Depois de ser retirado da água, o garoto chegou a receber os primeiros socorros e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O Via Park chegou a fechar temporariamente após a morte. Na época, o parque afirmou que prestou socorro à vítima no local, manifestou solidariedade à família e que estava colaborando com as autoridades para esclarecer o caso.

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