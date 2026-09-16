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RECOMENDAÇÃO MPPE e Defensoria recomendam transferências de presos de Igarassu para nova unidade em Araçoiaba No texto, consta que os órgãos consideraram "gravíssima" a situação de superlotação e degradação estrutural enfrentada pelo Presídio de Igarassu atualmente

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Defensoria Pública do estado (DPPE) recomendaram ao governo estadual que as vagas do Complexo Prisional de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife (RMR), sejam prioritariamente ocupadas por pessoas presas atualmente no Presidio de Igarassu (PIG).

A recomendação, publicada na edição dessa segunda-feira (14) do Diário Oficial do MPPE, foi assinada pela promotora de Justiça Irene Cardoso Sousa, titular da 47ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital e pela defensora pública Marília Tenório Cardoso, subdefensora em Execuções Penais.



O Complexo Prisional de Araçoiaba foi inaugurado em junho deste ano. A estrutura oferece 1164 vagas para presos do sexo masculino, dividias entre três unidas (338 detentos para cada). O local conta com refeitório, quadra esportiva, bem como alojamento para os policiais penais.

No texto, consta que os órgãos consideraram "gravíssima" a situação de superlotação e degradação estrutural enfrentada pelo Presídio de Igarassu atualmente.

A recomendação também delimita que as transferências para a nova unidade prisional devem priorizar o detento que seja condenado e não possua qualquer outro processo penal aberto ou pendente, nem tenha prisão preventiva decretada nas jurisdições criminais.

O fluxo prioritário de transferência de presos condenados do PIG para Araçoiaba também deve ser mantido por um ano a partir da inauguração da nova unidade.

Há ainda uma proposta de compensação de vagas no sistema: quando um detento sair da unidade de Araçoiaba, a vaga deverá ser prioritariamente preenchida por outro condenado oriundo do Presídio de Igarassu.



Isso vale para toda saída, seja por progressão de regime, livramento condicional, extinção da pena ou transferência que preencha. O processo, claro, deverá seguir as "características e critérios processuais descritos na recomendação", como consta no texto.

Medida considera superlotação do Presídio de Igarassu | Foto: Google Street View/Reprodução

Lista dos detentos e prioridade no recebimento de kits

Os órgãos também recomendam que a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE) envie mensalmente uma lista nominal com todas as pessoas presas transferidas para Araçoiaba.

Além disso, os órgãos determinam como diretriz que os presos que não recebem visitas tenham "prioridade absoluta e imediata" no recebimento de kits de vestuário e produtos de higiene pessoal fornecidos pelo estado".

O objetivo da medida é mitigar "o material caracterizado pelo desamparo familiar, em conformidade com as diretrizes de dignidade humana e respeito à integridade física e moral das pessoas privadas de liberdade".

Caso as recomendações não sejam cumpridas, medidas judiciais e administrativas poderão ser adotadas.

O que diz a Seap

Por meio de nota, a secretaria informou que já adota um plano de mitigação para reduzir a taxa de ocupação do Presídio de Igarassu. A medida prevê "mudanças de fluxo de entrada e transferências administrativas de pessoas privadas de liberdade para outras unidades prisionais".

"O plano foi apresentado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), à Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)", afirmou a Seap-PE.

A secretaria também afirmou que, desde a implantação desse plano, em abril deste ano, até setembro, o número de detentos no Presídio de Igarassu passou de 6.534 para 5.337 pessoas, uma redução de quase 20%.

"Além disso, a mudança do fluxo de entrada resultou em 1.067 pessoas que deixaram de ser custodiadas na unidade no período. A redução é resultado, entre outras medidas, de transferências para outros estabelecimentos penais, incluindo o Complexo Prisional de Araçoiaba, que seguirão acontecendo", completou.

Para o enfrentamento da superlotação, também foram entregues 3.018 novas vagas no sistema prisional do estado. "Estão em andamento também as obras de conclusão de novas unidades prisionais que irão ofertar mais 4.769 novas vagas", informou a pasta.



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