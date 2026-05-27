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IMUNIZAÇÃO MPPE e Governo do Estado realizam encontro para debater a cobertura vacinal nesta quarta-feira (27) Evento contará com a presença do personagem Zé Gotinha e com apresentação cultural

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO Saúde), realiza, nesta quarta-feira (27), o 3º Encontro Regional - #BoraVacinar.



O evento, organizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), acontece das 9h às 12h, no Centro Cultural Rossini Alves Couto, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

O encontro é voltado ao fortalecimento das estratégias de imunização na I Macrorregional de Saúde e reúne representantes do MPPE, das secretarias de Saúde do Estado e do Recife, gestores municipais, além de integrantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e da Associação Municipalista de Pernambuco.

A programação debate os índices atuais de cobertura vacinal, a homogeneidade das vacinas monitoradas e as estratégias do Programa Estadual de Imunizações.



Durante o evento, será apresentado o Selo #BoraVacinar, iniciativa criada para reconhecer os municípios com os melhores desempenhos na proteção de crianças e adolescentes.

Como ação prática, a organização disponibiliza um ponto de vacinação no local do evento para a imunização do público infantojuvenil, com a presença do personagem Zé Gotinha e apresentação cultural.

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